பிளே ஆஃப் ரேஸில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - மும்பை அணிக்கு எதிராக அபார வெற்றி

பஞ்சாப் கிங்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆகிய அணிகளின் எஞ்சி இருக்கும் போட்டிகளை பொறுத்து கேகேஆர் அணியின் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு உள்ளது

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அபார வெற்றி
Published : May 21, 2026 at 10:38 AM IST

கொல்கத்தா: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக அபார வெற்றி பெற்ற கொல்கத்தா டைர் ரைடர்ஸ் அணி பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை தக்க வைத்து கொண்டது.

2026 ஐபிஎல் தொடர் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு பெங்களூரு, குஜராத், ஹைதராபாத் ஆகிய அணிகள் முன்னேறியுள்ள நிலையில், 4வது இடத்திற்கு கடும் போட்டி நிலவுகிறது. இந்நிலையில் மும்பை அணிக்கு எதிராக கட்டாய வெற்றியை நோக்கி களமிறங்கிய கொல்கத்தா அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது.

தொடரில் இருந்து வெளியேறிய நிலையில், ஆறுதல் வெற்றியை நோக்கி களமிறங்கிய மும்பை அணி தடுமாறியது. தொடக்க ஆட்டக்காரர் ரிக்கல்டன் மனிஷ் பாண்டேவின் அபார கேட்ச்சில் 6 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். அவரை தொடர்ந்து நமன் திர் டக் அவுட்டாகி ஏமாற்றினார். சற்று அதிரடி காட்டிய ரோகித் சர்மா 15 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். பின்னர் வழக்கம் போல சூர்யகுமார் யாதவ் (15) வந்த வேகத்தில் பெவிலியன் திரும்பினார்.

மும்பை அணி 41 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்கள் இழந்து திணறிய நிலையில், திலக் வர்மா, கேப்டன் பாண்டியா ஜோடி அணியை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டது. திலக் வர்மாவின் கேட்ச்சை ரகுவன்ஷி குறுக்கிட்டதால் வருண் சக்கரவர்த்தி தவறவிட்ட நிலையில், கார்த்திக் தியாகி பந்தில் 20 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். பின்னர் சுனில் நரைன் சுழல் ஜாலத்தில் பாண்டியா 26 ரன்களுக்கு அவுட்டாக, மும்பை அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 147 ரன்கள் எடுத்தது. எளிதான இலக்கை விரட்டிய கேகேஆர் அணிக்கு தீபக் சஹார் அதிர்ச்சி அளித்தார். ஃபின் ஆலன் 8 ரன்களுக்கு அவுட்டானார்.

அவரைத் தொடர்ந்து, சற்று அதிரடி காட்டிய ரஹானே 21 ரன்களுக்கு நடையை கட்டினார். பின்னர் கேமரூன் கிரீன் 4 ரன்களுக்கு அவுட்டான நிலையில், மனீஷ் பாண்டே, ராவ்மேன் பவேல் அதிரடியாக ரன்கள் சேர்த்தனர். இந்த ஜோடி 4வது விக்கெட்டிற்கு 50 ரன்களுக்கு மேல் சேர்த்த நிலையில், மனீஷ் பாண்டே 45 ரன்களுக்கு அவுட்டானார்.

தொடர்ந்து ராவ்மேன் பவெல் 40 ரன்களுக்கு நடையை கட்டினார். இருப்பினும் கொல்கத்தா அணி வெற்றிக்கு தேவையான இலக்கை எட்டியதால் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை தக்க வைத்து கொண்டது. பஞ்சாப் கிங்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆகிய அணிகளின் எஞ்சி இருக்கும் போட்டிகளை பொறுத்து கேகேஆர் அணியின் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு உள்ளது.

