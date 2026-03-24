ஐபிஎல் 2026: சன்ரைசர்ஸ் மற்றும் கேகேஆர் அணிகளில் புதிய மாற்று வீரர்கள் ஒப்பந்தம்
கேகேஆர் அணி ஆகாஷ் தீப்-ற்கு பதிலாக சௌரப் தூபேவையும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ஜேக் எட்வர்ட்ஸுக்கு பதிலாக டேவிட் பெயினையும் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
Published : March 24, 2026 at 2:59 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகிய வீரர்களுக்கு பதிலாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மாற்று வீரர்களை தேர்வு செய்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளன.
மொத்தம் 10 அணிகள் பங்கேற்கும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 19ஆவது சீசன் மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. இதில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. ஒவ்வொரு அணியும் தொடருக்காக தீவிரமாக தயாராகி வரும் நிலையில், தொடருக்கு முன்பே சில வீரர்கள் காயம் காரணமாக அடுத்தடுத்து விலகியது அணிகளுக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
அந்த வகையில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் ஹர்ஷித் ராணா, ஆகாஷ் தீப், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் நாதன் எல்லிஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸின் சாம் கரண், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் ஜேக் எட்வர்ட்ஸ் உள்ளிட்ட முக்கிய வீரர்கள் காயம் காரணமாக எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளனர். இதனை அந்தந்த அணி நிர்வாகங்களும் உறுதி செய்துள்ளன. மறுபக்கம் ஒரு சில வீரர்கள் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தடையில்லா சான்று காரணமாக ஐபிஎல் அணியுடன் இணையாமல் உள்ளன.
இந்த நிலையில் தான் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் மாற்று வீரர்களை அறிவித்துள்ளன. அதன்படி கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியால் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்த ஆகாஷ் தீப் காயம் காரணமாக இந்த ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து முழுமையாக விலகினார். இந்த நிலையில் அவருக்கு பதிலாக விதர்பா அணியைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் சௌரப் தூபேவை ரூ.30 லட்சத்திற்கு கேகேஆர் அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
மறுபக்கம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் இடம் பிடித்திருந்த ஆஸ்திரேலியா ஆல் ரவுண்டர் ஜேக் எட்வர்ட்ஸும் காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளார். இதனையடுத்து இங்கிலாந்து அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் டேவிட் பெயினை ரூ.1.5 கோடிக்கு சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இதனை ஐபிஎல் நிர்வாகமும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
Jack Edwards has been ruled out of the season due to injury. Get well soon, Jack! 🫶— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 24, 2026
David Payne has been named as the replacement player for TATA IPL 2026 🔥 pic.twitter.com/iD3F5oNkId
மறுபக்கம் இலங்கை அணியைச் சேர்ந்த வநிந்து ஹசரங்கா, மதீஷா பதிரானா உள்ளிட்டோர் இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தடையில்லா சான்றிதழுக்காக காத்திருக்கின்றனர். முன்னதாக இருவரும் காயத்தை சந்தித்ததுடன், டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இருந்தும் பாதியிலேயே விலகி இருந்தனர். தற்சமயம் இருவரும் காயத்தில் இருந்து மீண்டு ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட ஆயத்தமாகி வருகின்றனர்.
ஆனால் இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் வீரர்களின் உடற்தகுதியை அடிப்படையாக கொண்டு மட்டுமே, ஐபிஎல் தொடரில் அவர்களை விளையாட அனுமதிக்க முடியும் என்று கூறியுள்ளது. இதனையடுத்து இருவரும் இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்தால் நடத்தப்படும் உடறத்குதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றால் மட்டுமே, எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்க முடியும் என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.