ஐபிஎல் 2026: மாற்று வீரர்களை அறிவித்த கேகேஆர் மற்றும் குஜராத் அணிகள்
காயம் காரணமாக ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இருந்து விலகிய ஹர்ஷித் ராணா மற்றும் பிரித்விராஜ் யார்ரா ஆகியோருக்குப் பதிலாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மாற்று வீரர்களை அறிவித்துள்ளன
Published : March 26, 2026 at 9:36 AM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகிய வீரர்களுக்கு பதிலாக குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மாற்று வீரர்களை தேர்வு செய்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளன.
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 19ஆவது சீசன் மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. இதில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. ஒவ்வொரு அணியும் தொடருக்காக தீவிரமாக தயாராகி வரும் நிலையில், தொடருக்கு முன்பே சில வீரர்கள் காயம் காரணமாக அடுத்தடுத்து விலகி வருவது அணிகளுக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
அந்த வகையில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் ஹர்ஷித் ராணா, ஆகாஷ் தீப், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் நாதன் எல்லிஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸின் சாம் கரண், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் ஜேக் எட்வர்ட்ஸ், குஜராத் டைட்டன்ஸில் இருந்த பிரித்விராஜ் யார்ரா உள்ளிட்ட முக்கிய வீரர்கள் காயம் காரணமாக எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளனர். இதனையடுத்து அவர்களுக்கான மாற்று வீரர்களை அந்தந்த ஐபிஎல் அணிகள் ஒப்பந்தம் செய்து வருகின்றனர்.
🚨 News 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) March 25, 2026
Navdeep Saini replaces Harshit Rana in @KKRiders; Kulwant Khejroliya joins @gujarat_titans in place of Prithviraj Yarra.
அதன் படி கேகேஆர் அணி ஆகாஷ் தீப்-ற்கு பதிலாக சௌரப் தூபேவையும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ஜேக் எட்வர்ட்ஸுக்கு பதிலாக டேவிட் பெயினையும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நாதன் எல்லிஸுக்கு பதிலாக ஸ்பென்சர் ஜான்சனையும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி சாம் கரணுக்கு பதிலாக தசுன் ஷனகாவையும் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இதற்கிடையில் ஹர்ஷித் ரானா மற்றும் பிரித்விராஜ் யார்ரா ஆகியோருக்கு பதிலாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் தங்களின் மாற்று வீரர்களை அறிவித்துள்ளன.
இதில் காயம் காரணமாக இந்த சீசனில் இருந்து முழுவதுமாக விலகிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணாவுக்குப் பதிலாக, இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் நவ்தீப் சைனி-யை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ரூ.75 லட்சத்திற்கு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இதற்கு முன் ஐபிஎல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்காக 32 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நவ்தீப் சைனி, 8.88 என்ற எகானமியில் 23 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார்.
அதேபோல் ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியால் ரூ.30 லட்சத்திற்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரித்விராஜ் யார்ராவுக்குப் பதிலாக, இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளர் குல்வந்த் கெஜ்ரோலியா-வை அந்த அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. டெல்லியைச் சேர்ந்த இவர் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் அறிமுகமான நிலையில், 8 போட்டிகளில் விளையாடி 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: அஜிங்க்யா ரஹானே (கேப்டன்), அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, அனுகுல் ராய், உம்ரான் மாலிக், நவ்தீப் சைனி*, மணீஷ் பாண்டே, ரமன்தீப் சிங், வருண் சக்ரவர்த்தி, ரின்கு சிங், ரோவ்மன் பாவெல், சுனில் நரைன், ரச்சின் ரவீந்திரா, வைபவ் அரோரா, பிரசாந்த் சோலங்கி, கேமரூன் கிரீன், பிளெசிங் முசரபானி, தேஜஸ்வி சிங், ஃபின் ஆலன், டிம் செஃபெர்ட், சௌரப் தூபே, மதீஷா பதிரானா, ராகுல் திரிபாதி, தக்ஷ் கம்ரா, சர்தக் ரஞ்சன், கார்த்திக் தியாகி.
குஜராத் டைட்டன்ஸ்: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரஷித் கான், பிரசித் கிருஷ்ணா, சாய் சுதர்சன், கிளென் பிலிப்ஸ், ராகுல் திவேத்தியா, ஷாருக் கான், ஜேசன் ஹோல்டர், ககிசோ ரபாடா, ஜோஸ் பட்லர், முகமது சிராஜ், ஜெயந்த் யாதவ், நிஷாந்த் சிந்து, குமார் குஷாக்ரா, அனுஜ் ராவத், மானவ் சுதர், இஷாந்த் ஷர்மா, வாஷிங்டன் சுந்தர், அர்ஷத் கான், குர்னூர் பிரார், சாய் கிஷோர், அசோக் சர்மா, டாம் பான்டன், குல்வந்த் கெஜ்ரோலியா*, லூக் வுட்.