ஐந்தாவது டி20: சதமடித்து மிரட்டிய இஷான் கிஷன்; இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது இந்தியா

ஐந்தாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி வீரர் இஷான் கிஷன் 42 பந்துகளில் தனது முதல் சர்வதேச டி20 சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார்.

இஷான் கிஷன் - சூர்யகுமார் யாதவ்
இஷான் கிஷன் - சூர்யகுமார் யாதவ் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 31, 2026 at 8:46 PM IST

திருவனந்தபுரம்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஐந்தாவது டி20 போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 272 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.

இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5ஆவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி இன்று திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள க்ரீன் ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இந்த போட்டியில் கம்பேக் கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட சஞ்சு சாம்சன் மீண்டும் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அவரைத் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த அபிஷேக் சர்மாவும் 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 30 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இதனையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த இஷான் கிஷன் மற்றும் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்ததுடன், மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 137 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் மிரட்டினர். பின்னர் 4 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 63 ரன்களை சேர்த்த கையோடு சூர்யகுமார் யாதவ் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் தொடர்ந்து அதிரடியில் மிரட்டி வந்த இஷான் கிஷன் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார்.

அதன்பின் 6 பவுண்டரிகள், 10 சிக்ஸர்கள் என 103 ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில் இஷான் கிஷன் விக்கெட்டை இழந்தார். இறுதியில் ஹர்திக் பாண்டியா அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். பின்னர் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஹர்திக் பாண்டியாவும் ஒரு பவுண்டரி மற்றும் 4 சிக்ஸர்களை விளாசியதுடன் 42 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.

இதன் காரணமாக இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 271 ரன்களை குவித்தது. நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் லோக்கி ஃபெர்குசன் 2 விக்கெட்டுகளையும், ஜேக்கப் டஃபி, கைல் ஜேமிசன் மற்றும் கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து 272 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி நியூசிலாந்து அணி விளையாடவுள்ளது.

பிளேயிங் லெவன்

நியூசிலாந்து: டிம் செஃபெர்ட், ஃபின் ஆலன், ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் பிலிப்ஸ், ஜிம்மி நீஷம், டேரில் மிட்செல், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஜிம்மி நீஷம், கைல் ஜேமிசன், இஷ் சோதி, லோக்கி ஃபெர்குசன்,

இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், அக்ஸர் படெல், வருண் சக்ரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.

