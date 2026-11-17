5 கோப்பைகள், 5,439 ரன்கள்... 'சேப்பாக்கின் ராஜா' தோனி சிஎஸ்கே அணிக்காக படைத்த சாதனைகள்!
ஐபிஎல் தொடரில் தனது 19 ஆண்டுக்காலப் பயணத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி ஓய்வு முடிவை அறிவித்துள்ளார்.
Published : November 17, 2026 at 6:02 PM IST
ஹைதராபாத்: கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு முதல் மஞ்சள் ஜெர்சியில் 5 ஐபிஎல் கோப்பைகள், 2 சாம்பியன்ஸ் லீக் கோப்பைகளை வென்று சாதனை படைத்துள்ள தோனி, இனி சிஎஸ்கே அணியின் ஆலோசகராகத் தனது அடுத்த அத்தியாயத்தைத் தொடங்கவுள்ளார்.
"சிஎஸ்கே என்றால் தோனி, தோனி என்றால் சிஎஸ்கே" என்ற அளவிற்குக் கடந்த 19 ஆண்டுகளாகச் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் உயிர்நாடியாகத் திகழ்ந்த மகேந்திர சிங் தோனி, ஐபிஎல் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்று ரசிகர்களைப் பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார். கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய மகேந்திர சிங் தோனி, வீரராகவும், கேப்டனாகவும் பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார்.
endrum thala 💛 #ForOurThala https://t.co/VRmPKS2yEe— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
கோப்பைகளின் நாயகன்
அந்த வகையில், 2008-ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின் முதல் ஏலத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்ட தோனி, அந்த அணியை ஐபிஎல் வரலாற்றின் மிகச்சிறந்த அணியாக மாற்றினார். அவரது கேப்டன்சியின் கீழ் சிஎஸ்கே அணி 2010, 2011, 2018, 2021 மற்றும் 2023 ஆகிய ஆண்டுகளில் 5 முறை ஐபிஎல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது. ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக கோப்பைகளை வென்ற கேப்டன் என்ற பெருமையை ரோஹித் சர்மாவுடன் அவர் பகிர்ந்துள்ளார்.
ஐபிஎல் மட்டுமின்றி, சர்வதேச கிளப் அணிகள் மோதிய சாம்பியன்ஸ் லீக் டி20 தொடரிலும் 2010 மற்றும் 2014 ஆகிய ஆண்டுகளில் சிஎஸ்கே அணியை சாம்பியனாக்கிக் காட்டினார் மகேந்திர சிங் தோனி. தோனி வழிநடத்திய காலத்தில் சிஎஸ்கே அணி 12 முறை பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கும், 10 முறை இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியது. சிஎஸ்கே அணிக்காக 244 போட்டிகளில் கேப்டனாகச் செயல்பட்டுள்ள தோனி, அதில் 145 வெற்றிகளைப் பெற்றுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
SOUND ON 🔊 The name is Dhoni Mentor Dhoni, 007 Reloaded #ForOurThala https://t.co/e0H9podrjI— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
பேட்டிங் மற்றும் 'ஃபினிஷர்' சாதனைகள்
ஒரு கேப்டனாக மட்டுமல்லாமல், உலகின் தலைசிறந்த 'ஃபினிஷராகவும்' தோனி சிஎஸ்கே அணிக்குப் பல வெற்றிகளைத் தேடித் தந்துள்ளார். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக 278 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 5,439 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதன் மூலம் சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிகப் போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர் என்ற சாதனையையும், சுரேஷ் ரெய்னாவுக்குப் பிறகு அதிக ரன்கள் குவித்த இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளார்.
குறிப்பாக, ஐபிஎல் வரலாற்றில் 20ஆவது ஓவரில் அதிக ரன்கள் (800-க்கும் மேல்) மற்றும் அதிக சிக்ஸர்கள் (72 சிக்ஸர்கள்) அடித்த வீரர் என்ற தனித்துவச் சாதனை தோனியிடமே உள்ளது. கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு தர்மசாலாவில் பஞ்சாப் அணிக்கு எதிராக அவர் அடித்த 54 ரன்களும், கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராகச் சின்னசாமி மைதானத்தில் விளாசிய 79 ரன்களும் ரசிகர்களால் இன்றளவும் கொண்டாடப்படுகின்றன.
விக்கெட் கீப்பிங் மாயாஜாலம்
விக்கெட்டுக்குப் பின்னால் தோனி நின்றாலே பேட்ஸ்மேன்களுக்கு அச்சம் ஏற்படும் அளவிற்கு அவரது விக்கெட் கீப்பிங் திறமை இருந்தது. கண் இமைக்கும் நேரத்தில் ஸ்டம்பிங் செய்து ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றுவதில் தோனிக்கு நிகர் அவரே. ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய விக்கெட் கீப்பர் என்ற சாதனையையும் அவர் தன்வசம் வைத்துள்ளார். அதனபடி 278 போட்டிகளில் 158 கேட்ச்கள் மற்றும் 47 ஸ்டம்பிக்ங் என மொத்தமாக 205 விக்கெட்டுகளை அவர் வீழ்த்தியுள்ளார்.
Meant to be! 💛 #ForOurThala https://t.co/ar0OMlu9uc— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
தோனியின் தாக்கம்
இரண்டு ஆண்டுகள் தடைக்குப் பிறகு 2018ஆம் ஆண்டு சிஎஸ்கே அணி மீண்டும் களமிறங்கியபோது, "டாடிஸ் ஆர்மி" (Dad's Army) என்ற விமர்சனங்களைத் தவிடுபொடியாக்கி கோப்பையை வென்று காட்டினார் தோனி. அதேபோல், 2023ஆம் ஆண்டு முழங்கால் வலியோடு விளையாடி 5ஆவது கோப்பையை வென்று கொடுத்து, வெற்றிக்குப் பிறகு ஜடேஜாவை தூக்கிக் கொண்டாடிய தருணம் ரசிகர்களை இன்றளவும் மெய்சிலிர்க்க வைக்கிறது.
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இவ்வாறு பல்வேறு நினைவுகளை சிஎஸ்கே அணிக்கும், அதன் ரசிகர்களுக்கும் கொடுத்துள்ள மகேந்திர சிங் தோனி ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்திருப்பது சோகத்தை அளித்தாலும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ஆலோசகராக அவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களுக்கு ஆறுதல் அளித்துள்ளது. இதனால் களத்தில் தோனியின் ஆட்டத்தைக் காண முடியாவிட்டாலும், டக்-அவுட்டில் அவர் தன் வியூகங்களால் சிஎஸ்கேவைத் தொடர்ந்து வழிநடத்தவுள்ளது ரசிகர்களை ஆறுதல்படுத்தியுள்ளது.