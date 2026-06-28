அமெரிக்க ஓபன் பேட்மிண்டன்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் சாதனை!
அமெரிக்க ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிச் சுற்றில், இந்தியாவின் நட்சத்திர ரோனக் சௌகன் மற்றும் தேவிகா சிஹாக் ஆகியோர் தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினர்.
Published : June 28, 2026 at 4:18 PM IST
ஹைதராபாத்: அமெரிக்க ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிச் சுற்றில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், ஜப்பானின் யுடாய் ஒக்கிமோடோவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
அமெரிக்க ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், ஜப்பானின் யுடாய் ஒக்கிமோடோவை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், இரு வீரர்களும் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் சாதனை
இந்த ஆட்டத்தின் முதல் செட்டை ஸ்ரீகாந்த் 22-20 என்ற கணக்கில் கடினமாகப் போராடி வென்றார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டில் அதிரடியாக கம்பேக் கொடுத்த ஒக்கிமோடோ, அதை 21-15 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார். இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி சென்றது. இதையடுத்து நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான மூன்றாவது செட்டிலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட ஸ்ரீகாந்த், அதை 21-19 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
Kidambi Srikanth 🇮🇳 and Yudai Okimoto 🇯🇵 go all out for a spot in the finals.#BWFWorldTour #USOpen2026 pic.twitter.com/CCqCJFxuOm— BWF (@bwfmedia) June 28, 2026
இதன் மூலம் இப்போட்டியின் முடிவில் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 22-20, 15-21, 21-19 என்ற செட் கணக்கில் கடுமையாகப் போராடி, ஜப்பானின் யுடாய் ஒக்கிமோடோவை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம், நடப்பு ஆண்டில் தனது முதல் சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் சாதனை படைத்துள்ளார். இதையடுத்து நடைபெறவுள்ள இறுதிப் போட்டியில், சீன தைபேயின் சு லி யாங்கை எதிர்கொள்ளவுள்ளார்.
ரோனாக், தேவிகா ஏமாற்றம்
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் இளம் வீரர் ரோனக் சௌகான், சீன தைபேயின் முன்னணி வீரரான சு லி யாங்கை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், சு லி யாங் 21-17, 21-19 என்ற நேர் செட்களில் ரோனக் சௌகான் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். இதனால் இத்தொடரில் பதக்கம் வெல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரோனக் சௌகன், அரையிறுதிச் சுற்றுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.
இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவுக்கான விறுவிறுப்பான அரையிறுதி ஆட்டத்தில், இந்திய வீராங்கனை தேவிகா சிஹாக், டென்மார்க்கின் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனையான லைன் கிறிஸ்டோபர்செனை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் முதல் செட்டை தேவிகா 21-15 என்ற கணக்கில் சிறப்பாக விளையாடிக் கைப்பற்றினார். அதேசமயம், இரண்டாவது செட்டில் வலுவான கம்பேக் கொடுத்த கிறிஸ்டோபர்சென், அதை 21-11 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார்.
Class is permanent. 🏸— BAI Media (@BAI_Media) June 28, 2026
Kidambi Srikanth storms into the US Open 2026 Final and will play for the title tomorrow.
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இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி சென்றது. இதில் கிறிஸ்டோபர்சென் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் 21-15 என்ற கணக்கில் செட்டைக் கைப்பற்றினார். இதன் காரணமாக தேவிகா 21-15, 11-21, 15-21 என்ற செட் கணக்கில் கிறிஸ்டோபர்சென்னிடம் தோல்வியைத் தழுவி, தொடரிலிருந்தும் வெளியேறினார்.