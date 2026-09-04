சீனா மாஸ்டர்ஸ் 2026 | விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில் அரையிறுதி வாய்ப்பை இழந்தார் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த்
மகளிர் பிரிவில் தான்வி சர்மா இரண்டாவது சுற்றிலும், ஆடவர் பிரிவில் லக்ஷ்யா சென் முதல் சுற்றிலும் தோல்வியைத் தழுவிய நிலையில், தற்சமயம் ஸ்ரீகாந்தும் காலிறுதியுடன் வெளியேறி இந்திய ரசிகர்களைப் பெரும் ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.
Published : September 4, 2026 at 10:22 AM IST
ஹைதாராபாத்: சீனா மாஸ்டர்ஸ் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 16-21, 16-21 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஹாங்காங்கின் லீ சியுக்கிடம் தோல்வியைத் தழுவினார்.
சீனாவின் ஷென்சென் நகரில் புகழ்பெற்ற சீனா மாஸ்டர்ஸ் 2026 (China Masters Super 750) பாட்மிண்டன் தொடரின் காலிறுதிச்சுற்று ஆட்டங்கள் இன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், ஹாங்காங்கைச் சேர்ந்த முன்னணி வீரரான லீ சியுக் இயூ-வை எதிர்கொண்டார்.
கடந்த சுற்றில் உலகின் 9ஆம் நிலை வீரரான கனடாவின் விக்டர் லாயை வீழ்த்திய நம்பிக்கையுடன் காலிறுதிக்குள் நுழைந்த ஸ்ரீகாந்திற்கு, இந்த ஆட்டம் ஆரம்பம் முதலே சவாலாக அமைந்தது. முதல் செட் ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் ஸ்ரீகாந்த் முன்னிலை பெற்றிருந்தாலும், லீ சியுக் அதிரடியாக கம்பேக் கொடுத்து அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை வென்றார். இதன் காரணமாக, ஸ்ரீகாந்த் 16-21 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை இழந்தார்.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் ஸ்ரீகாந்த் தொடக்கத்தில் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி புள்ளிகளை வென்றார். இருப்பினும் மறுபக்கம் ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்த லீ சியுக்கும் சரிக்குச் சமமாக மோத, ஆட்டத்தின் பரபரப்பும் கூடியது. ஒரு கட்டத்தில் ஸ்ரீகாந்த் 15-14 என முன்னிலை பெற்ற நிலையில், இந்தப் போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி நகரும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தன.
LI-NING China Masters 2026— BWFScore (@BWFScore) September 4, 2026
MS - QF
21 21 🇭🇰LEE Cheuk Yiu🥇
16 16 🇮🇳KIDAMBI Srikanth
🕚 in 39 minutes
ஆனால் அதன்பின் கம்பேக் கொடுத்த லீ சியுக் அபாரமாகச் செயல்பட்டதுடன், 16-21 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் லீ சியுக் இயூ 16-21, 16-21 என்ற நேர் செட் கணக்கில் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்தை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். மறுபக்கம் இத்தொடரில் பதக்கம் வெல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஸ்ரீகாந்த், காலிறுதிச்சுற்றுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறி ஏமாற்றமளித்துள்ளார்.
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மேலும், நடப்பு சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவுகளில் பங்கேற்ற மற்ற இந்திய வீரர்களின் செயல்பாடு ஒட்டுமொத்தமாக ஏமைற்றமளிப்பதாகவே அமைந்தது. அதன்படி மகளிர் பிரிவில் தான்வி சர்மா இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்திலும், ஆடவர் பிரிவில் லக்ஷ்யா சென் முதல் சுற்று ஆட்டத்திலும் தோல்வியடைந்து வெளியேறிய நிலையில், தற்சமயம் ஸ்ரீகாந்தும் காலிறுதியுடன் வெளியேறி ரசிகர்களைப் பெரும் ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.