டிஜி20 லீக்: கம்மம் ஏசஸ் அணி அதிரடி பேட்டிங் மூலம் ’த்ரில்’ வெற்றி
இந்த போட்டியில் 16 ரன்கள் எடுத்து, 4 விக்கெட்கள் வீழ்த்திய கம்மம் அணி வீரர் சாமா மிலிந்த் ஆட்டநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
Published : June 27, 2026 at 1:40 PM IST
ஹைதராபாத்: கரீம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான டிஜி20 லீக் போட்டியில் கம்மம் ஏசஸ் அணி ’த்ரில்’ வெற்றி பெற்றது.
ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் நடத்தும் முதலாவது சீசன் 'டிஜி20' (TG20) தெலுங்கானா டி20 பிரீமியர் லீக் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 11ஆவது லீக் போட்டியில் அன்விதா கம்மம் ஏசஸ் மற்றும் கரீம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.
இந்த போட்டியில் கரீம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணி டாஸ் வென்று பீல்டிங் தேர்வு செய்தது. முதலில் பேட்டிங் செய்த கம்மம் அணிக்கு ஆரம்பமே தடுமாற்றமாக அமைந்தது. தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் வஃபி கச்சி (0), மயாங்க் குப்தா (2) சொதப்பினர். பின்னர் கொடிமேலா ஹிமாதேஜா மற்றும் ஜிஎஸ்கே ரெட்டி கூட்டணி அதிரடியாக ரன்கள் சேர்த்தனர். ஹிமாதேஜா லோகேஷ் வீசிய 3வது ஓவரில், 3 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்சர் விளாசினார். தொடர்ந்து அவர் அனைத்து பவுலர்களின் பந்துவீச்சிலும் ரன்கள் எடுத்தார்.
இதனிடையே அவ்வப்போது அதிரடியாக ஆடிய ஜிஎஸ்கே ரெட்டி 43 ரன்களுக்கு நடையை கட்டினார். அவரை தொடர்ந்து ஹிமாதேஜா அரைசதம் அடித்து 56 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். பின்னர் சற்று வேகமாக ரன்கள் சேர்த்த பிரதிக் ரெட்டி (19), சாமா மிலிந்த் (16) அடுத்தடுத்து அவுட்டாகினர். இறுதியில் ஜெய்ஸ்வால் சிக்சர்கள் விளாசிய நிலையில், 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு கம்மம் ஏசஸ் அணி 213 ரன்கள் எடுத்தது.
பின்னர் கடினமான இலக்கை விரட்டிய கரீம்நகர் அணிக்கு ஆரம்பமே அதிரச்சி காத்திருந்தது. முதல் ஓவரில் மிலிந்த் பதுவீச்சில் தன்மய் அகர்வால், சிம்ஹா டக் அவுட்டாகினர். பின்னர் வந்த சாத்விக் ரெட்டி வேகமாக ரன்கள் சேர்த்தார். இதனிடையே ராகுல் ரதேஷ் 4 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். மல்லு வீசிய 4வது ஓவரில் சாத்விக் ரெட்டி தொடர்ச்சியாக 4 சிக்சர்கள் அடித்து மிரட்டினார். ஆனால் மறுமுனையில் ஹரிஷ் தாகூர் (10) அவுட்டடானார்.
இதனையடுத்து சாத்விக் ரெட்டி 63 ரன்களுக்கு (2 பவுண்டரி, 7 சிக்சர்கள்) அவுட்டானார். தொடர்ந்து வந்த சஹானி அதிரடியை தொடர்ந்து ரன் ரேட்டை உயர்த்தினார். 10வது ஓவரில் ஃவபி கச்சி பந்துவீச்சில் 3 சிக்சர்கள் விளாசினார். ஆனால் 38 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். அடுத்து வந்த சுபம் சர்மா நிலைத்து நின்று ரன்கள் சேர்த்து, அரைசதம் அடித்தார். ஆனால் மற்ற வீரர்கள் நாராயண தேஜா (13), ஆஷிஷ் ஸ்ரீவத்சவ் (7) சொற்ப ரன்களில் அவுட்டாக கரீம்நகர் அணி 20 ஓவர்களில் 206 ரன்கள் எடுத்தது, இதன்மூலம் கம்மம் ஏசஸ் அணி 8 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்த போட்டியில் 16 ரன்கள் எடுத்து, 4 விக்கெட்கள் வீழ்த்திய கம்மம் அணி வீரர் சாமா மிலிந்த் ஆட்டநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.