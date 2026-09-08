12 ஆண்டுகளுக்குப் பின் இங்கிலாந்து அணிக்குத் திரும்பும் கெவின் பீட்டர்சன்: பின்னணி என்ன?
எதிர்வரும் 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடரை கருத்தில் கொண்டு, இங்கிலாந்து ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிகளின் சிறப்பு ஆலோசகராக கெவின் பீட்டர்சன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : September 8, 2026 at 10:25 AM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட் அணிகளுக்கான சிறப்பு ஆலோசகராக, அந்த அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர் கெவின் பீட்டர்சன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் அதிரடி நட்சத்திர வீரரான கெவின் பீட்டர்சன், கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார். அவர் இங்கிலாந்து அணிக்காக 104 டெஸ்ட், 136 ஒருநாள் மற்றும் 37 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார்.இதில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 23 சதங்கள், 35 அரைசதங்கள் உட்பட 8,181 ரன்களையும், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 9 சதங்கள், 25 அரைசதங்கள் உட்பட 4,440 ரன்களையும் குவித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
இதுதவிர, டி20 கிரிக்கெட்டில் 7 அரைசதங்களுடன் 1,176 ரன்களை விளாசியுள்ளார். தனது சமகால சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தவிர்க்க முடியாத அதிரடி வீரராகத் திகழ்ந்த கெவின் பீட்டர்சன், கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியத்துடனான தொடர் கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் சர்ச்சைகள் காரணமாக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து விலகிய பின்னரும், அவர் ஐபிஎல் உள்ளிட்ட பல்வேறு உலகளாவிய டி20 தொடர்களில் சில ஆண்டுகள் விளையாடி வந்தார்.
அதன்பின்னர் அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவித்த அவர், தற்போது பிரபல தொலைக்காட்சி வர்ணனையாளராகச் செயல்பட்டு வருகிறார். இந்த நிலையில், கிட்டத்தட்ட 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கெவின் பீட்டர்சன் மீண்டும் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணிக்குத் திரும்பவுள்ளார். எதிர்வரும் 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடரை கருத்தில் கொண்டு, இங்கிலாந்து ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிகளின் சிறப்பு ஆலோசகராக அவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Welcome, @KP24! 👋— England Cricket (@englandcricket) September 7, 2026
Full story: https://t.co/qVtdHoXsY3 pic.twitter.com/0sKUuqBw0i
அன்று சர்ச்சைக்குரிய வகையில் அவரது சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கை முடிவுக்கு வந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் இங்கிலாந்து அணியின் வியூகக் குழுவிற்குள் அவர் நுழைந்திருப்பது சர்வதேச கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இம்மாத இறுதியில் இலங்கை அணிக்கு எதிராகத் தொடங்கவுள்ள 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இருந்து பீட்டர்சன் தனது புதிய பணியைத் தொடங்குவார் என இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸ் கிரிக்கெட் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இங்கிலாந்து அணியின் சிறப்பு ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்துப் பேசிய கெவின் பீட்டர்சன், "தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெறவுள்ள உலகக் கோப்பையை வெல்லும் நோக்கில் பயணிக்கும் இந்த அணிக்கு உதவ எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்ததில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கடந்த 2014ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு மீண்டும் இங்கிலாந்து சீருடையை அணிவது எனக்குக் கிடைத்த பெரும் பெருமை மற்றும் உணர்வுபூர்வமான தருணமாகும்.
நம்மிடம் அசாத்திய திறமையுள்ள கிரிக்கெட் அணி உள்ளது. வீரர்களின் முழுத் திறனையும் வெளிக்கொண்டு வர அவர்களுடன் இணைந்து களத்தில் கடுமையாக உழைக்கக் காத்திருக்கிறேன். அடுத்த 12 மாதங்களுக்கு பிரண்டன் மெக்கல்லமின் வியூகக் குழுவில் ஒரு பகுதியாக இருப்பது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
A word from KP on his return! 💬 pic.twitter.com/p7fRSPmeHF— England Cricket (@englandcricket) September 7, 2026
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இதையடுத்து, கிரிக்கெட் உலகின் இரு பெரும் ஆக்ரோஷ சிந்தனை கொண்ட வீரர்களான பீட்டர்சன் - மெக்கல்லம் கூட்டணி, இங்கிலாந்து அணியை எவ்வாறு அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப் போகிறது என்பதைக் காண உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.