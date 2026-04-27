மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் அதிரடி மாற்றம்: சான்ட்னருக்கு பதில் மகாராஜ் ஒப்பந்தம்
முன்னதாக ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக 2 போட்டிகளில் விளையாடிய கேசவ் மகாராஜ், அதில் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
Published : April 27, 2026 at 10:02 PM IST
ஹைதராபாத்: காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகிய நியூசிலாந்து வீரர் மிட்செல் சான்ட்னருக்குப் பதிலாக, தென்னாப்பிரிக்காவின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் கேசவ் மகாராஜை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி விளையாடிய அனைத்து போட்டிகளிலும் தோல்வியையே தழுவாமல், 13 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. மறுபக்கம் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி அடுத்தடுத்த தோல்விகள் காரணமாக 4 புள்ளிகளை மட்டுமே பெற்று பட்டியலின் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, ஐந்து முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் மோசமான செயல்பட்டை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, அந்த அணி விளையாடிய 7 போட்டிகளில் இரண்டு வெற்றுகளை மட்டுமே பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் 9ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக எஞ்சிய லீக் போட்டிகளில் அந்த அணி வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
🚨 Player Replacement 🚨@mipaltan sign Keshav Maharaj as replacement for the injured Mitchell Santner.— IndianPremierLeague (@IPL) April 27, 2026
இந்த நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு மேலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் வகையில், முக்கிய சுழற்பந்து வீச்சாளராக இருந்த மிட்செல் சான்ட்னர் காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியின் போது மிட்செல் சான்ட்னர் தனது இடது தோள்பட்டையில் பலத்த காயத்தை சந்தித்தார்.
இதன் காரணமாக அவர் மைதானத்தில் இருந்து பாதியிலேயே வெளியேறியதுடன், பேட்டிங் செய்யவும் களமிறங்கவில்லை. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான் தற்சமயம் அவர் மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, மிட்செல் சான்ட்னருக்கு மாற்றாக தென்னாப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த அனுபவ சுழற்பந்து வீச்சாளர் கேசவ் மகாராஜை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
அதன்படி, கேசவ் மகாராஜை அவருடைய அடிப்படை ஏலத்தொகையான ரூ.75 லட்சத்திற்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. தென்னாப்பிரிக்க அணிக்காக இதுவரை 52 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள மகாராஜ், 55 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். மேலும் ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக 2 போட்டிகளில் விளையாடி அதில் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
மும்பை இந்தியன்ஸ்: ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், குயின்டன் டி காக், திலக் வர்மா, ராபின் மின்ஸ், ரியான் ரிக்கல்டன், கிரிஷ் பகத், நமன் திர், கேசவ் மகாராஜ்*, வில் ஜாக்ஸ், கார்பின் போஷ், ஷர்துல் தாக்கூர், ராஜ் பாவா, டிரென்ட் போல்ட், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, தீபக் சாஹர், ரகு சர்மா, அஸ்வனி குமார், அல்லா கசன்ஃபர், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், மயங்க் மார்கண்டே, டேனிஷ் மாலேவார், முகமது இசார், மயங்க் ராவத்