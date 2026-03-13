மகளிர் விளையாட்டில் ஆண்கள் பங்கேற்பதை அனுமதிக்க மாட்டேன்- டிரம்ப் அதிரடி உத்தரவு!
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில் மகளிர் பிரிவில் ஆண்கள் பங்கேற்பதை அனுமதிக்க மாட்டேன் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கூறியுள்ளது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : March 13, 2026 at 11:42 AM IST
வாஷிங்டன்: 2028ஆம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில், மகளிர் பிரிவில் திருநம்பி ஆண்களை (Transgender athletes) போட்டியிட அனுமதிக்க மாட்டேன் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அதிரடி உத்தரவை வழங்கியுள்ளார்.
அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் வரும் 2028ஆம் ஆண்டு ஜூலை 14 முதல் ஜூலை 28ஆம் தேதி வரை ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. இதில் 128 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கிரிக்கெட் விளையாட்டு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பல்வேறு உலக நாடுகளும் இந்த ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளுக்காக தற்போதிலிருந்தே தீவிர பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், இந்த ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில் மகளிர் பிரிவில் திருநம்பி ஆண்களை (Transgender athletes) போட்டியிட அனுமதிக்க மாட்டேன் என்றும், அத்தகைய வீரர்கள் பங்கேற்பதைத் தடுக்கத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்குமாறு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய டிரம்ப், "மகளிர் விளையாட்டுப் போட்டிகளிலிருந்து ஆண்களை நான் விலக்கி வைத்தும் வருகிறேன். ஆண் மற்றும் பெண் என இரு பாலினங்கள் மட்டுமே உள்ளன என்ற நிர்வாக ஆணையில் நான் கையெழுத்திட்டுள்ளேன். இது சற்றுச் சிக்கலானதுதான், ஆனால் 2028 ஒலிம்பிக் போட்டிகளில், ஆண்கள் பெண்களுக்கு எதிராகப் போட்டியிடுவதை அமெரிக்கா அனுமதிக்காது என்று நாம் உலகிற்குத் தெளிவாகத் தெரிவித்துள்ளோம்" என்று கூறியுள்ளார்.
ஏனெனில், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு பாரிஸில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் மகளிருக்கான குத்துச்சண்டை விளையாட்டில் பங்கேற்ற சில வீரர்கள் குறித்து மிகப்பெரிய சர்ச்சை வெடித்தது. அல்ஜீரியாவின் இமானே கெலிஃப் மற்றும் தைவானின் லின் யு-டிங் ஆகியோர் மூன்றாம் பாலினத்தரவாக இருந்த போதிலும் மகளிர் பிரிவில் விளையாட அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது. அதிலும் குறிப்பாக இருவரும் தங்களுடைய எடைபிரிவுகளில் தங்கப்பதக்கத்தையும் வென்றிருந்தார்.
இந்த சர்ச்சை உலகளவில் மகளிர் விளையாட்டில் தகுதி விதிகள் பற்றிய புதிய விவாதங்களை ஏற்படுத்தியிருந்தது. அதன் காரணமாகவே தற்போது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில் மகளிர் பிரிவில் ஆண்கள் பங்கேற்பதை அனுமதிக்க மாட்டேன் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கூறியுள்ளதுடன், அதனை மீறும் சர்வதேச விதிகளை அமெரிக்கா ஏற்காது என்றும் அவர் தெளிவுப்படுத்தியுள்ளார்.
அமெரிக்க அதிபரின் இந்த அதிரடி முடிவு விளையாட்டு உலகில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதோடு, சர்வதேச விளையாட்டு அமைப்புகளுக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையே சட்ட ரீதியான மோதல்களுக்கும் வழிவகுத்துள்ளது. இதன் காரணமாக ஒலிம்பிக் கூட்டமைப்பு மற்றும் சர்வதேச விளையாட்டு கூட்டமைப்புகள் இந்த பிரச்சனையை எவ்வாறு கையாளப் போகிறது என்ற கேள்விகளும் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளன.