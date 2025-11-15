Bihar Election Results 2025

ரவீந்திர ஜடேஜாவை விடுவித்து சஞ்சு சாம்சனை தேர்வு செய்தது ஏன்? - சிஎஸ்கே சிஇஓ விளக்கம்!

ஓரிரு ஆண்டுகளில் நாம் புதிய அணியை உருவாக்க வேண்டிய நிலை உள்ளதால், சஞ்சு சாம்சனை டிரேடிங் செய்தோம் என்று சிஎஸ்கேவின் சிஇஓ காசி விஸ்வநாதன் கூறியுள்ளார்.

சஞ்சு சாம்சன் - ரவீந்திர ஜடேஜா
சஞ்சு சாம்சன் - ரவீந்திர ஜடேஜா (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2025 at 2:09 PM IST

ஹைதராபாத்: சிஎஸ்கேவிற்காக இவ்வளவு காலம் பல வெற்றிகளைத் தேடிக் கொடுத்த ரவீந்திர ஜடேஜாவை விடுவித்தது நாங்கள் எடுத்த மிகவும் கடினமான முடிவாக பார்க்கிறோம் என்று அணியின் சிஇஓ காசி விஸ்வநாதன் விளக்கமளித்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசனுக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் அடுத்த மாதம் 15ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. அதற்கு முன்னதாக ஐபிஎல் அணிகள் தக்க வைத்த மற்றும் விடுவித்த வீரர்களை அறிவிக்க இன்றே (நவம்பர் 15) கடைசி நாள் என்றும் பிசிசிஐ தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது. இதனையடுத்து ஒவ்வொரு ஐபிஎல் அணியும் மினி ஏலத்திற்காக தயாராகி வருகின்றன.

அதன் ஒருபகுதியாக டிரேடிங் முறையில் மற்ற அணி வீரர்களை வாங்க ஐபிஎல் அணிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன. அந்தவகையில், கடந்த சீசன்களில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த சஞ்சு சாம்சனை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ரூ.18 கோடிக்கு டிரெடிங் செய்துள்ளது. அதே சமயம் சஞ்சுவுக்கு பதிலாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி சிஎஸ்கே ஆல் ரவுண்டர்கள் ரவீந்திர ஜடேஜாவை ரூ.14 கோடிக்கும், சாம் கரணை ரூ.2.4 கோடிக்கும் டிரேடிங் செய்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

ஒரு பக்கம் சஞ்சு சாம்சன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸில் இணைந்துள்ளது ரசிகர்களை கொண்டாடச் செய்தாலும், மறுபக்கம் ரவீந்திர ஜடேஜாவை சிஎஸ்கே அணி எப்படி விடுவிடுத்தது என்ற சோகத்திலும் தள்ளியுள்ளது. இந்த நிலையில் தான் ரவீந்திர ஜடேஜாவை எதற்காக டிரேடிங் செய்தோம் என்பது குறித்து சிஎஸ்கே நிர்வாக சிஇஓ காசி விஸ்வநாதன் விளக்கமளிக்கும் காணொளியை சிஎஸ்கே அணி வெளியிட்டுள்ளது.

அக்காணொளியில் பேசிய அவர், "சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரணை டிரேடிங் செய்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து சஞ்சு சாம்சனை வாங்கியுள்ளது. ஒரு அணியாக நாங்கள் இதுபோன்றே டிரேடிங்கில் ஈடுபட்டது கிடையாது. இதற்கு முன்னதாக ராபின் உத்தபாவை மட்டுமே நாம் டிரேடிங் முறையில் வாங்கி இருக்கிறோம். அணி நிர்வாகம் டாப் ஆர்டரில் சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய பேட்டர் வேண்டும் என்ற முடியை எடுத்தது.

அதே சமயம் எதிர் வரும் மினி ஏலத்தில் அப்படியான இந்திய வீரர்கள் இடம் பெறாததன் காரணமாவே, சிறந்த இந்திய டாப் ஆர்டர் பேட்டரை தேர்வு செய்யும் வழியாக இந்த டிரேடிங் முடிவை அணி நிர்வாகம் எடுத்துள்ளது. அதே சமயம் சிஎஸ்கேவிற்காக இவ்வளவு காலம் பல வெற்றிகளைத் தேடிக் கொடுத்த ரவீந்திர ஜடேஜாவை டிரேடிங் செய்வது நாங்கள் எடுத்த மிகவும் கடினமான முடிவாக பார்க்கிறோம்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இருப்பினும் இது முழுக்க முழுக்க வீரர்களின் ஒப்புதலோடு எடுக்கப்பட்ட முடிவாகும். இந்த முடிவை ஏற்க கடினமாக இருந்தாலும், இன்னும் ஓரிரு ஆண்டுகளில் நாம் புதிய அணியை உருவாக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளோம். அதனால் சஞ்சு சாம்சன் போன்று ஐபிஎல் அனுபவம் அதிகமுள்ள ஒரு வீரரை தேர்வு செய்ததில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். எங்களுடைய முடிவு ரசிகர்களுக்கு வருத்தத்தை கொடுதிருந்தாலும், இந்த முடிவை எடுத்தாக வேண்டிய கட்டாயம் அணிக்கு இருக்கிறது" என்று கூறியுள்ளார்.

ஏற்கெனவே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடருடன் ஓய்வை அறிவிப்பார் என்று கூறப்படும் நிலையில், தற்சமயம் அவரது இடைத்தை நிரப்பும் வகையில் சஞ்சு சாம்சனை சிஎஸ்கே அணி தேர்வு செய்துள்ளது. மேற்கொண்டு எதிர்வரும் சீசனின் சென்னை அணியின் கேப்டன் பொறுப்புடம் சஞ்சு சாம்சனுக்கு வழங்கப்படலாம் என்ற தகவல்களும் வெளியாகியுள்ளது. இதனால் எதிர்வரும் ஐபிஎல் சீசனில் சிஎஸ்கே மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.

