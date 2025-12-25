ETV Bharat / sports

விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2025-26: தமிழ்நாடு, கர்நாடகா அணிகள் அபார வெற்றி

விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் அதிகபட்ச இலக்கை எட்டிய அணி என்ற வரலாற்று சாதனையையும் கர்நாடகா அணி படைத்துள்ளது.

தேவ்தத் படிக்கல்
தேவ்தத் படிக்கல் (IANS)
December 25, 2025

ஹைதராபாத்: புதுச்சேரி அணிக்கு எதிரான விஜய் ஹசாரே கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ்நாடு அணி 101 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

இந்தியாவின் பாரம்பரிய மிக்க உள்ளூர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரான விஜய் ஹசாரே கோப்பையின் நடப்பு சீசன் நேற்றைய தினம் தொடங்கியது. இதில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள தமிழ்நாடு அணி தங்களுடைய முதல் லீக் ஆட்டத்தில் புதுச்சேரி அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தியது. அஹ்மதாபாத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற புதுச்சேரி அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது.

தமிழ்நாடு அசத்தல்

இதையடுத்து களமிறங்கிய தமிழ்நாடு அணியில் சாய் சுதர்ஷன் 48 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் இணைந்த ஜெகதீசன் - பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், இருவரும் தங்களுடைய அரைசதங்களையும் பதிவு செய்தனர். பின் 67 ரன்களில் ஜெகதீசனும், 73 ரன்களில் பிரதோஷும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த வீரர்களில் பாபா இந்திரஜித் 42 ரன்களையும், சன்னி சந்து 31 ரன்களையும் எடுத்தனர்.

இதன் மூலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் தமிழ்நாடு அணி 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 310 ரன்களைச் சேர்த்தது. புதுச்சேரி அணி தரப்பில் ஆதில் அயுப், சகார் உதேஷி தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய புதுச்சேரி அணியில் ஷ்யாம் காங்கேயன் 60 ரன்களையும், சித்தந்த் அதத்ராவ் 37 ரன்களையும், விக்னேஷ்வரன் மாரிமுத்து 33 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.

இதன் காரணமாக புதுச்சேரி அணி 46.5 ஓவர்களில் 209 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. தமிழ்நாடு அணி தரப்பில் குர்ஜப்நீத் சிங் 4 விக்கெட்டுகளையும், சோனு யாதவ், சாய் கிஷோர், சச்சின் ரதி ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் தமிழ்நாடு அணி 101 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் புதுச்சேரி அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியின் ஆட்டநாயகன் விருது குர்ஜப்நீத் சிங்கிற்கு வழங்கப்பட்டது.

கர்நாடகா அணி சாதனை வெற்றி

நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு குரூப் ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் கர்நாடகா மற்றும் ஜார்கண்ட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அஹ்மதாபாத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஜார்கண்ட் அணியானது 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தாலும் 412 ரன்களைக் குவித்தது. இதில் அணியின் கேப்டன் இஷான் கிஷான் 33 பந்துகளில் சதமடித்ததுடன் 7 பவுண்டரிகள், 14 சிக்ஸர்கள் என 125 ரன்களைக் குவித்தார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய கர்நாடகா அணியில் தேவ்தத் படிக்கல் சதமடித்து அசத்தினார். மேலுன் இந்த போட்டியில் அவர் 10 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 147 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார். அதேசமயம் அணியின் கேப்டன் மயங்க் அகர்வால் 54 ரன்களையும், இறுதிவரை களத்தில் இருந்த அபினவ் மனோகர் 56 ரன்களையும், துருவ் பிரபாகர் 40 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.

இதன் மூலம் கர்நாடகா அணி 47.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஜார்கண்ட் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. மேலும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் அதிக பட்ச இலக்கை எட்டிய அணி என்ற வரலாற்று சாதனையையும் கர்நாடகா அணி படைத்துள்ளது. இந்த போட்டியில் அணியின் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த தேவ்தத் படிக்கல் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

