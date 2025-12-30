ETV Bharat / sports

விஜய் ஹசாரே கோப்பை: கர்நாடகாவிடம் வீழ்ந்தது தமிழ்நாடு; கேரளா அதிர்ச்சி தோல்வி

விஜய் ஹசாரே கோப்பை லீக் போட்டியில் மத்திய பிரதேச அணி 47 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் கேரளாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

கர்நாடகா அணி
கர்நாடகா அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 30, 2025 at 9:49 AM IST

ஹைதராபாத்: கர்நாடகாவுக்கு எதிரான விஜய் ஹசாரே கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ்நாடு அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது.

விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற குரூப் ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற கர்நாடகா அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

ஜெகதீசன் - பிரதோஷ் அரைசதம்

இதையடுத்து களமிறங்கிய தமிழ்நாடு அணியில் அதிஷ் 14 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த ஜெகதீசன் மற்றும் பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இந்த போட்டியில் இருவரும் அரைசதங்களை பதிவு செய்து அசத்தினர். இதில் ஜெகதீசன் 65 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து 57 ரன்களில் பிரதோஷ் ரஞ்சன் பாலும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களில் சாய் கிஷோர் 38 ரன்களையும், முகமது அலி 31 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் தமிழ்நாடு அணி 49.5 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 288 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

கர்நாடகா அணி தரப்பில் அபிலேஷ் ஷெட்டி 4 விக்கெட்டுகளையும், வித்தியாதர் பட்டில், ஸ்ரீஷா அச்சர் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய கர்நாடகா அணியில் தேவ்தத் படிக்கல் 22 ரன்களிலும், கருண் நாயர் 17 ரன்களிலும், ஸ்மாரன் ரவிச்சந்திரன் 15 ரன்னிலும் விக்கெட்டை இழந்தனர்.

கர்நாடகா ஹாட்ரிக் வெற்றி

மறுபக்கம் அரைசதம் கடந்த அணியின் கேப்டன் மயங்க் அகர்வாலும் 58 ரன்களுடன் பெவிலியன் திரும்பினார். பின்னர் இணைந்த கிருஷ்ணன் ஸ்ரீஜித் மற்றும் ஸ்ரேயாஸ் கோபால் இணை பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றனர். இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களையும் பூர்த்தி செய்தனர்.

பின்னர் 77 ரன்களில் ஸ்ரீஜித்தும், 55 ரன்களில் ஸ்ரேயாஸும் ஆட்டமிழந்தனர். இருப்பினும் கர்நாடகா அணி 47.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தமிழ்நாடு அணியை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் கர்நாடகா அணி நடப்பு விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

கேரளா vs மத்திய பிரதேசம்

அதேபோல் நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு குரூப் ஏ ஆட்டத்தில் கேரளா மற்றும் மத்திய பிரதேச அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த மத்திய பிரதேச அணி 46.1 ஓவர்களில் 214 ரன்களை எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ஹிமான்ஷு மந்த்ரி 93 ரன்களைச் சேர்த்தார். கேரளா தரப்பில் அங்கித் சர்மா 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய கேரளா அணியில் முகமது ஷராஃபுதீன் 42 ரன்களையும், சல்மான் நிசர் 30 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் அந்த அணி 167 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. மத்திய பிரதேச தரப்பில் ஷுபம் சர்மா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் மத்திய பிரதேச அணி 47 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் கேரளாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

