ஆர்சிபி ரசிகர்களுக்கு நற்செய்தி..ஐபிஎல் போட்டிகளை பெங்களூருவில் நடத்த அனுமதி
ஆர்சிபி அணியின் சொந்த மைதான போட்டிகள் அனைத்தும் சின்னசாமி மைதானத்தில் நடத்த நிபந்தனையுடன் கூடிய அனுமதியை கர்நாடகா அரசு வழங்கியுள்ளது.
பெங்களூரு: ஐபிஎல் 2026 தொடரின் தொடக்க விழா உள்பட ஆர்சிபி அணியின் போட்டிகளை சின்னசாமி மைதானத்தில் நடத்த கர்நாடகா அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
ஐபிஎல் என்றழைக்கப்படும் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரின் 19 ஆவது சீசன் எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் தொடங்கவுள்ளது. மேலும் இந்த தொடருக்கான வீரர்கள் மினி ஏலமும் கடந்தாண்டு டிசம்பர் மாதம் நடைபெற்றது. இதனையடுத்து ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்பதற்காக அனைத்து ஐபிஎல் அணிகள் தீவிரமாக தயாராகி வருவதுடன், போட்டிக்கான மைதானங்களில் ஏற்பாடுகளும் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது.
ஆனால் இம்முறை நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸுடன் களமிறங்கும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் போட்டிகள் எங்கு நடைபெறும் என்ற கேள்விகள் எழுந்தன. ஏனெனில் கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் ஆர்சிபி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதை கொண்டாடும் விதமாக நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நேரிசல் காரணமாக 11 பேர் உயிரிழந்தனர். இதனால், நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டளர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டன.
அச்சம்பவத்திற்கு பிறகு பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானம் போட்டிகளை நடத்த தகுதியற்றது என அறிவிக்கப்பட்டதுடன், அங்கு நடைபெற இருந்த மகாராஜா பிரீமியர் லீக், ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை போட்டிகள், மகளீர் பிரீமியர் லீக் உள்ளிட்ட தொடர்கள் வேறு மைதானங்களுக்கு மாற்றப்பட்டன. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் ஆர்சிபி அணியின் போட்டிகள் மீண்டும் பெங்களூருவில் நடத்தப்படுமா? அல்லது வேறு மைதானத்திற்கு மாற்றப்படுமா? என்ற சந்தேகங்கள் அதிகரித்துள்ளன.
இந்த நிலையில் தான் ஆர்சிபி மற்றும் கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு கர்நாடக மாநில அரசு ஒரு நல்ல செய்தியை தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஐபிஎல் போட்டிகளை நடத்த அமைச்சரவை கூட்டம் அனுமதி அளித்துள்ளது. இதன் மூலம் எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரின் தொடக்கப் போட்டி உட்பட, ஆர்சிபி அணியின் சொந்த மைதான போட்டிகள் அனைத்தும் சின்னசாமி மைதானத்தில் நடத்த நிபந்தனையுடன் கூடிய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா தலைமையிலான அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இந்த முடிவானது எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மைதானத்தின் கொள்ளளவு வரை மட்டுமே டிக்கெட்டுகள் விற்கப்பட வேண்டும், ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி குன்ஹாவின் அறிக்கையின் பரிந்துரைகளின்படி பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும், கூட்ட நெரிசலுக்கு ஏற்ப பெரிய வாயில்கள் நிறுவுதல், ஆம்புலன்ஸ்கள் நிறுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் அனுமதியானது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும் மைதானத்தின் பாதுகாப்பு பணிகள் நிபுணர் குழுவினர் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்புக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்றும், கர்நாடக கிரிக்கெட் சங்கம் பாதுகாப்பு முன்னேற்றம் குறித்து அறிக்கைகளை வழங்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில், மேலும் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை வெளியிடப்படும் என்றும், அதேசமயம், விதிகளை மீறும் பட்சத்தில் வழங்கப்பட்ட அனுமதியை திரும்பப் பெறப்படும் என்றும் அந்த முடிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி எதிர் வரும் ஐபிஎல் தொடரில் தங்களின் முதல் போட்டியைச் சொந்த மண்ணிலேயே விளையாட ஆர்வமாக உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், அரசின் இந்த நிபந்தனைகளை ஏற்று போட்டிகளை நடத்துவது குறித்த இறுதி முடிவை அணி நிர்வாகம் விரைவில் அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.