கார்கிலில் காலை இழந்த ராணுவ வீரர்... நீளம் தாண்டுதலில் ஆசிய சாதனையுடன் தங்கம்! யார் இந்த சோலைராஜ்?
ஆசிய சாதனையுடன் தங்கம் வென்ற தமிழக வீரர் சோலைராஜ் தர்மராஜின் சாதனையை அக்கம் பக்கத்தினர் பெருமையாகப் பேசும்போது அளவற்ற பெருமிதம் அளிப்பதாக அவரது குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 23, 2026 at 4:41 PM IST
By - எம்.மணிகண்டன்
கார்கில் பனிப்பிரதேசத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது தனது இடது காலை இழந்த முன்னாள் ராணுவ வீரர் சோலைராஜ் தர்மராஜ், தனது விடாமுயற்சியால் இன்று சர்வதேச அரங்கில் தங்கப் பதக்கம் வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்து வருகிறார்.
ஜப்பானின் ஐச்சி–நகோயா பகுதியில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பாரா தடகள வீரர் சோலைராஜ் தர்மராஜ் ஆடவர் நீளம் தாண்டுதல் போட்டியில் ஆசிய சாதனையுடன் தங்கப் பதக்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார். இதன் மூலம் ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறை தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.
யார் இந்த சோலைராஜ்?
தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகேயுள்ள அ. குமாரபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தர்மராஜ்-ஈஸ்வரி தம்பதியரின் மகன் சோலைராஜ். சிறுவயது முதலே நாட்டுக்காகப் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் வளர்ந்த சோலைராஜ், தனது 18ஆவது வயதில் இந்திய ராணுவத்தில் சேர்ந்தார். ராணுவத்தின் 21ஆவது மெட்ராஸ் பிரிவில் பணியாற்றிய இவர், ஜம்மு காஷ்மீரின் கார்கில் பகுதியில் உள்ள பட்டாலிக் பனிப்பிரதேசத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார்.
🥇GOLD FOR DHARMARAJ SOLAIRAJ! 🇮🇳 Dharmaraj Solairaj soars to a best jump of 7.15m to clinch Gold in the Men’s Long Jump T44/T62/T64 final at the Asian Para Games in Nagoya! #AsianParaGames #IndiaAtAsianParaGames #Cheer4Bharat #APG2026 https://t.co/mvw4nfmD0A— All India Radio News (@airnewsalerts) October 22, 2026
அப்போது கடுமையான குளிர் காரணமாக அவரது இடது காலில் ரத்த ஓட்டப் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. பாதிப்பின் தீவிரம் காரணமாக, மருத்துவப் பரிசோதனைகளுக்குப் பிறகு அவரது இடது காலில் முழங்காலுக்குக் கீழே உள்ள பகுதி அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றப்பட்டது. காலை இழந்த போதிலும் செயற்கைக் காலுடன் மீண்டும் இயல்பு வாழ்க்கைக்குத் திரும்பிய சோலைராஜ், மன உறுதியையும் விடாமுயற்சியையும் ஆயுதமாகக் கொண்டு விளையாட்டுத் துறையில் சாதிக்க வேண்டும் என்ற இலக்குடன் பயணத்தைத் தொடங்கினார்.
விடா முயற்சியின் பலன்
அதன் பலனாக, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல் நீளம் தாண்டுதலில் தீவிரப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு, சர்வதேசப் போட்டிகளில் இந்தியாவைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் நிலையை அடைந்தார். இதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு சீனாவின் ஹாங்சோ நகரில் நடைபெற்ற ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் ஆடவர் நீளம் தாண்டுதல் T64 பிரிவில் 6.80 மீட்டர் தூரம் தாண்டி தங்கப் பதக்கம் வென்றிருந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று (அக்டோபர் 22) நடைபெற்ற 2026 ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் 7.15 மீட்டர் தூரம் தாண்டித் தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியதுடன், புதிய ஆசிய சாதனையையும் படைத்துள்ளார். இதன் மூலம் முந்தைய ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் தான் வென்ற தங்கப் பதக்கத்தைத் தக்கவைத்ததுடன், தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக ஆசிய அளவில் தங்கம் வென்று சாதித்துள்ளார்.
GOLDEN GLORY FOR SOLAIRAJ DHARMARAJ! 🇮🇳🥇🔥 India’s Solairaj Dharmaraj strikes GOLD in Men’s Long Jump T64 at the #AsianParaGames2026! 🇮🇳🏆 A phenomenal performance, a golden moment, and another reason to celebrate India’s para athletics champions! 🏃♂️💥 GOLD ON THE PODIUM. PRIDE FOR THE NATION! 🇮🇳🥇 Congratulations, Solairaj! 👏✨ #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaAthletics #TeamIndia #GoldMedal— SAI Media (@Media_SAI) October 23, 2026
முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து
இந்நிலையில், ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த சோலைராஜ் தர்மராஜிற்குத் தமிழக முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் பாராட்டுகளையும், வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அவரது வெற்றியைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழக அரசு சார்பில் 75 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார்.
குடும்பத்தினர் நெகிழ்ச்சி
இந்நிலையில், சோலைராஜ் பதக்கம் வென்றது குறித்துப் பேசிய அவரது தந்தை தர்மராஜ், "நாங்கள் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். எனது மகன் 12ஆம் வகுப்பு படித்து முடித்துவிட்டு ராணுவத்தில் சேர்ந்தான். அங்கு விளையாட்டின் மீது ஆர்வம் ஏற்பட்டு, தொடர்ந்து விளையாட்டில் ஈடுபட்டு தற்போது பல்வேறு பதக்கங்களை வென்றுள்ளது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது" என்றார்.
அவரது தாய் ஈஸ்வரி கூறுகையில், "எனது மகன் பாரா விளையாட்டில் தங்கப் பதக்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்திருப்பது எனக்கு அளவற்ற மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது. அக்கம் பக்கத்தினர் எனது மகனைப் பற்றிப் பெருமையாகக் கூறும்போது, தாயாக எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.
அடுத்த இலக்கு
சோலைராஜின் மனைவி முத்துப்பிரியா கூறுகையில், "எனது கணவர் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பங்கேற்க வேண்டும் என்பதே எங்களது இலக்கு. அவர் தொடர்ந்து சாதனைகள் படைத்து, சர்வதேச அளவில் நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்ப்பார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது" என்று பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் 5-வது பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், தடகளத்தில் ஆண்கள் நீளம் தாண்டுதல் T64 பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்று தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ள வீரர் சோலைராஜ் தர்மராஜ் அவர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளையும், நல்வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரது சாதனையைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ரூ.75 இலட்சம் உயரிய ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். திறமையும், உறுதியும் இருந்தால் எத்தகைய சவால்களையும் கடந்து சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு அவரது இம்மகத்தான வெற்றி சான்றாகத் திகழ்வதோடு, தமிழ்நாட்டின் விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்குப் புதிய நம்பிக்கையும், ஊக்கத்தையும் அளிப்பதாகவும் அமைந்துள்ளது. எதிர்காலத்திலும் அவர் பல வெற்றிகளைப் பெற்று தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்க்க எனது வாழ்த்துகள்! #CMJosephVijay— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 22, 2026
வறுமையும் உடல் ஊனமும் தடைகள் அல்ல, மன உறுதியும் விடாமுயற்சியும் இருந்தால் உலகையே வெல்லலாம் என்பதற்குச் சோலைராஜ் தர்மராஜின் இந்த வரலாற்றுச் சாதனை ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணமாகும்.. எல்லையில் நாட்டுக்காகப் போராடித் தன் காலை இழந்த ஒரு ராணுவ வீரர், இன்று செயற்கைக் காலுடன் விளையாட்டு மைதானத்தில் நாட்டின் கொடியைப் பறக்கவிட்டு ஆசிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
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சாதாரண குடும்பப் பின்னணியில் இருந்து வந்து, அடுக்கடுக்கான சோதனைகளையும் உடல் ஊனத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் சர்வதேச விளையாட்டுத் துறையில் இமாலயச் சாதனை படைத்துள்ள சோலைராஜின் இந்த வெற்றி, அவரது குடும்பத்தினருக்கு மட்டுமின்றி இளைஞர்கள் மத்தியிலும் பெரும் ஊக்கத்தையும், நம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.