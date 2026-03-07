ETV Bharat / sports

கபில் தேவ் முதல் சூர்யகுமார் வரை: இந்தியாவை இறுதிப் போட்டிக்கு அழைத்து சென்ற கேப்டன்கள் விவரம் இதோ...

இதுவரை ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடர்களில் இந்திய அணியை இறுதிப் போட்டிக்கு அழைத்து சென்ற கேப்டன்கள் யார் யார் என இந்த சிறப்பு தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

கபில் தேவ் முதல் சூர்யகுமார் யாதவ் வரை
கபில் தேவ் முதல் சூர்யகுமார் யாதவ் வரை (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 7, 2026 at 1:06 PM IST

ஹைதராபாத்: ரசிகர்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் இறுதிப் போட்டி நாளை அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி, இதுவரை கோப்பையை வெல்லாத நியூசிலாந்து அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இவ்விரு அணிகளும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளதன் காரணமாக, இதில் எந்த அணி கோப்பையை வென்று சாதனை படைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில் ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடர்களில் இந்திய அணியை இறுதிப் போட்டிக்கு அழைத்துச் சென்ற கேப்டன்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

கபில் தேவ் (1983 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை)

கபில் தேவ் முதல் சூர்யகுமார் யாதவ் வரை
கபில் தேவ் முதல் சூர்யகுமார் யாதவ் வரை (Getty Images)

இந்திய கிரிக்கெட்டின் பொற்காலத்தை தொடங்கி வைத்தவர் முன்னாள் கேப்டன் கபில் தேவ். அவரது தலைமையில், இந்தியா முதல் முறையாக ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பையின் இறுதிப் போட்டியை எட்டியதுடன், அதில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்தது. அதன்படி கடந்த 1983ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை வீழ்த்தி இந்தியாவுக்கு முதல் உலகக் கோப்பையை பெற்று கொடுத்தார்.

சவுரவ் கங்குலி (2003 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை)

கபில் தேவ் முதல் சூர்யகுமார் யாதவ் வரை
கபில் தேவ் முதல் சூர்யகுமார் யாதவ் வரை (Getty Images)

இந்திய கிரிக்கெட்டில் 'தாதா' என்று அழைக்கப்படும் சவுரவ் கங்குலி, வெளிநாடுகளில் இந்திய அணி எப்படி வெற்றி பெறுவது என்பதை கற்றுக்கொடுத்தார். அவரது தலைமையின் கீழ் இந்திய அணி 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, 2003ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது. தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற அந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி இறுதிப் போட்டி வரை முன்னேறியது. ஆனால் இறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவிடம் தோல்வியடைந்து கோப்பை வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டது.

எம்.எஸ். தோனி (2007 டி20, 2011 ஒருநாள், 2014 டி20)

கபில் தேவ் முதல் சூர்யகுமார் யாதவ் வரை
கபில் தேவ் முதல் சூர்யகுமார் யாதவ் வரை (Getty Images)

இந்தியாவின் மிகவும் வெற்றிகரமான கேப்டனாக மகேந்திர சிங் தோனி போற்றப்படுவதற்கு அவருடைய கேப்டன்சி சாதனைகளே காரணம். ஏனெனில் மகேந்திர சிங் தோனி தலைமையிலான இந்திய அணி 2007ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தையும், 2011ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெற்ற ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரையும் வென்று அசத்தியது. இதுதவிர 2014ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் தோனி தலைமையிலான இந்திய அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய நிலையில், இலங்கை அணியிடம் தோல்வியடைந்து உலகக் கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டது.

ரோஹித் சர்மா (2023 ஒருநாள், 2024 டி20)

கபில் தேவ் முதல் சூர்யகுமார் யாதவ் வரை
கபில் தேவ் முதல் சூர்யகுமார் யாதவ் வரை (Getty Images)

சமீப காலங்களில் இந்திய அணியின் அச்சமற்ற கேப்டனாக ரோஹித் சர்மா இருந்துள்ளார். ரோஹித் சர்மா தலைமையிலான இந்திய அணி 2023ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய நிலையிலும், ஆஸ்திரேலியாவுடனான தோல்வியின் காரணமாக கோப்பை வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டது. ஆனால், அதன்பின்னர் 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் ரோஹித் சர்மா தலைமையில் இந்திய அணி கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்து அசத்தியது.

சூர்யகுமார் யாதவ் (2026 டி20 உலகக் கோப்பை)

தற்சமயம் அவர்களின் பட்டியலில் புதிதாக இணைந்தவர் சூர்யகுமார் யாதவ். ரோஹித் சர்மாவின் டி20 ஓய்வுக்குப் பிறகு, இந்திய டி20 கேப்டனாக பொறுப்பேற்ற சூர்யகுமார், தனது முதல் ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரிலேயே இந்திய அணியை இறுதிப் போட்டிக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார். இதன் காரணமாக இறுதிப் போட்டியிலும் இந்திய அணி கோப்பையை வென்று சாதனை படைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

