அயர்லாந்து, இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடர்: நியூசிலாந்து அணியில் மீண்டும் இடம்பிடித்த வில்லியம்சன்
டாம் லேதம் தலைமையிலான இந்த அணியில், நட்சத்திர வீரர்கள் கேன் வில்லியம்சன், வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் கைல் ஜேமிசன் ஆகியோர் மீண்டும் நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
Published : May 7, 2026 at 6:14 PM IST
ஹைதராபாத்: அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முக்கியமான டெஸ்ட் தொடர்களுக்கான 19 பேர் கொண்ட பலம் வாய்ந்த அணியை நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அண்மையில் அறிவித்துள்ளது.
ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் 2025-27 சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதன் புள்ளிப்பட்டியலில் ஆஸ்திரேலிய அணி 87.50 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திலும், நியூசிலாந்து அணி 77.78 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளன. அதேசமயம் நடப்பு சாம்பியன் தென்னாப்பிரிக்க அணி 75 புள்ளிகளுடன் மூன்றாம் இடத்திலும், இந்திய அணி அடுத்தடுத்த தோல்விகள் காரணமாக 48.15 புள்ளிகளுடன் 6ஆம் இடத்திலும் உள்ளது.
இதன் காரணமாக இந்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு எந்தெந்த அணிகள் முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகின்றன. இந்நிலையில், தற்சமயம் புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ள நியூசிலாந்து அணியானது, அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டெஸ்ட் தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது.
இதில் நியூசிலாந்து அணி மே 27ஆம் தேதி அயர்லாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து ஜூன் 4ஆம் தேதி முதல் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இந்நிலையில், இந்த தொடர்களுக்கான நியூசிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
Dates for the diary 📆 pic.twitter.com/Q20cNeTbfl— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) May 7, 2026
டாம் லேதம் தலைமையிலான இந்த அணியில் அனுபவ வீரரும், முன்னாள் கேப்டனுமான கேன் வில்லியம்சன் இடம்பிடித்துள்ளார். முன்னதாக அவர் வெஸ்ட் இண்டீஸூக்கு எதிராக டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடிய வில்லியம்சன், அதன்பின் மீண்டும் தற்சமயம் நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணிக்கு திரும்பியுள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் கைல் ஜேமிசன், வில்லியம் ஓரூர்க் ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதவிர, அறிமுக வீரர் டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட் இடம் பிடித்திருக்கும் நிலையில், டேரில் மிட்செல், ரச்சின் ரவீந்திரா, டெவான் கான்வே, ஹென்றி நிக்கோலஸ் உள்ளிட்டோரும் அணியில் தங்கள் இடங்களை தக்கவைத்துள்ளனர். அதேசமயம் மைக்கேல் ரே, பென் சீயர்ஸ் மற்றும் வில் யங் ஆகியோர் அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டிக்கான நியூசிலாந்து அணியில் மட்டுமே சேர்க்கப்பட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
A pair of key pacers return as New Zealand name a strong squad for the one-off Test against Ireland and their #WTC27 assignment in England.— ICC (@ICC) May 7, 2026
நியூசிலாந்து அணி: டாம் லேதம் (கேப்டன்), டாம் பிளண்டெல், கிறிஸ்டியன் கிளார்க், டெவான் கான்வே, சக்காரி ஃபால்க்ஸ், டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட், மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், டேரில் மிட்செல், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், வில்லியம் ஓ'ரூர்க், கிளென் பிலிப்ஸ், மைக்கேல் ரே, ரச்சின் ரவீந்திரா, பென் சியர்ஸ், நாதன் ஸ்மித், பிளேயர் டிக்னர், கேன் வில்லியம்சன், வில் யங்.
போட்டி அட்டவணை
- மே 27-30, டெஸ்ட் vs அயர்லாந்து, பெல்ஃபாஸ்ட்
- ஜூன் 4-8, முதல் டெஸ்ட், இங்கிலாந்துக்கு vs நியூலாந்து, லார்ட்ஸ், லண்டன்
- ஜூன் 17-21, இரண்டாவது டெஸ்ட், இங்கிலாந்துக்கு vs நியூசிலாந்து, தி ஓவல், லண்டன்
- ஜூன் 25-29, மூன்றாவது டெஸ்ட், இங்கிலாந்துக்கு vs நியூசிலாந்து, நாட்டிங்ஹாம்