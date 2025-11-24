ETV Bharat / sports

நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணி அறிவிப்பு! காம்பேக் கொடுக்கும் கேன் வில்லியம்சன்!!

வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான நியூசிலந்து டெஸ்ட் அணியில் நட்சத்திர வீரர் கேன் வில்லியம்சன் கம்பேக் கொடுத்துள்ளார்.

கேன் வில்லியம்சன் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 11:11 AM IST

ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடும் டாம் லேதம் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி மூன்று வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையே நடந்து முடிந்த டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடரை நியூசிலாந்து அணி வென்று அசத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து இவ்விரு அணிகளும் இடையே மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது.

இதில் முதல் டெஸ்ட் போட்டி டிசம்பர் 2ஆம் தேதி கிறிஸ்ட்சர்ச்சிலும், இரண்டாவது போட்டி டிசம்பர் 10ஆம் தேதி வெலிங்டனிலும், மூன்றாவது போட்டி டிசம்பர் 18ஆம் தேதி மவுண்ட் மவுங்கானுயிலும் நடைபெறவுள்ளது. இத்தொடருக்கான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது.

ரோஸ்டன் சேஸ் தலைமையிலான இந்த அணியில் காயம் காரணமாக அல்ஜாரி ஜோசப் மற்றும் ஷமார் ஜோசப் ஆகியோர் இடம்பிடிக்கவில்லை. இதன் காரணமாக நியூசிலாந்து டெஸ்ட் தொடருக்கான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் அனுபவ வேகப்பந்து வீச்சாளர் கீமார் ரோச், ஆல்-ரவுண்டர் கவெம் ஹாட்ஜ், அறிமுக வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஓஜே ஷீல்ட்ஸ் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் டெஸ்ட் தொடருக்கான நியூசிலாந்து அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 14 பேர் அடங்கிய இந்த அணிக்கு கேப்டனாக டாம் லேதம் செயல்படவுள்ளார். முன்னதாக காயம் காரணமாக அவர் ஜிம்பாப்வே தொடரில் இடம்பெறாத நிலையில், மிட்செல் சான்ட்னர் டெஸ்ட் அணியை வழிநடத்தி வந்தார். இந்த நிலையில் தற்சமயம் லேதம் காயத்திலிருந்து மீண்டுள்ளதால், அவருக்கு மீண்டும் கேப்டன் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதவிர நட்சத்திர வீரர் கேன் வில்லியம்சன் டெஸ்ட் அணியில் கம்பேக் கொடுத்துள்ளார். முன்னதாக இவர் கடந்தாண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடிய நிலையில், அதன்பின் எந்தவொரு சர்வதேச டெஸ்டிலும் காயம் காரணமாக விளையாடவில்லை. இந்நிலையில் தற்சமயம் அவர் முழு உடற்தகுதியை எட்டியுள்ளதுடன், தனது கம்பேக்கிற்காக காத்திருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும், நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் ஜேக்கப் டஃபி, ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ், பிளைர் டிக்னர் உள்ளிட்டோரும் டெஸ்ட் அணிக்கு திரும்பியுள்ளனர். அதேசமயம் காயம் காரணமாக டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலீப்ஸ், வில்லியம் ஓரூர்க், பென் சீயர்ஸ், கைல் ஜேமீசன் உள்ளிட்டோருக்கு இந்த அணியில் இடம் கிடைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணி: டாம் லாதம் (கேப்டன்), டாம் பிளெண்டல், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், டெவோன் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ், மேட் ஹென்றி, டேரில் மிட்செல், ரச்சின் ரவீந்திரா, மிட்செல் சான்ட்னர், நாதன் ஸ்மித், பிளைர் டிக்னர், கேன் வில்லியம்சன், வில் யங்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் அணி: ரோஸ்டன் சேஸ் (கேப்டன்), ஜோமல் வாரிக்கன், அலிக் அதனேஸ், ஜான் காம்பெல், டேகனரைன் சந்தர்பால், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், கவேம் ஹாட்ஜ், ஷாய் ஹோப், டெவின் இம்லாச், பிராண்டன் கிங், ஜோஹன் லேன், ஆண்டர்சன் பிலிப், கெமர் ரோச், ஜெய்டன் சீல்ஸ், ஓஜே ஷீல்ட்ஸ்

