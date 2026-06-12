சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வை அறிவித்தார் கேன் வில்லியம்சன்: ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி
நியூசிலாந்து கிரிக்கெட்டை உலக அரங்கில் உயரத்திற்குக் கொண்டு சென்ற வில்லியம்சன், இன்று தனது சர்வதேச ஓய்வை அறிவித்திருப்பது ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகிற்கும் ஒரு பேரிழப்பாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
Published : June 12, 2026 at 4:58 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரருமான கேன் வில்லியம்சன், அனைத்து வகையான சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் தனது ஓய்வை அறிவித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்து அணி தற்சமயம் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 115 ரன்கள் வித்தியாசத்தியில் நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இதனையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி லண்டனில் உள்ள கென்னிங்டன் ஓவல் மைதானத்தில் ஜூன் 17ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றனர். இத்தகைய சூழலில், போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்னதாக நியூசிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரருமான கேன் வில்லியம்சன், அனைத்து வகையான சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
சமகால கிரிக்கெட் உலகின் மிகச்சிறந்த நான்கு பேட்ஸ்மேன்களில் (ஃபேப் 4) ஒருவராகப் போற்றப்படும் கேன் வில்லியம்சன், தனது 35ஆவது வயதிலேயே அனைத்து வடிவிலான சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவித்திருப்பது ரசிகர்களைப் பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரின் பாதியிலேயே அவர் இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்திருப்பது ரசிகர்களை மிகுந்த சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
One of our greatest ever, signing off.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 12, 2026
Kane Williamson has announced his retirement from international cricket effective immediately.
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தனது ஓய்வு குறித்து பேசிய கேன் வில்லியம்சன், "நான் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவது குறித்து சில காலமாகவே யோசித்து வந்தேன். ஆனால் கடந்த சில நாள்களாகத்தான் இதுவே சரியான நேரம் என்ற முடிவுக்கு வந்தேன். நியூசிலாந்து அணிக்காக நான் விளையாடிய ஒவ்வொரு போட்டியிலும் எனது நூறு சதவீத உழைப்பையும், பங்களிப்பையும் முழுமையாகக் கொடுத்துள்ளேன் என்பதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.
அதேசமயம் என்னுடைய சொந்த விருப்பத்தின் பேரில், திருப்தியோடு சர்வதேச கிரிக்கெட்டை விட்டு விலகுவதை நான் பாக்கியமாக நினைக்கிறேன். தற்போதுள்ள நியூசிலாந்து அணியில் பல திறமையான வீரர்கள் இருப்பதால் அணியின் எதிர்காலம் மீது எனக்கு மிகுந்த நம்பிக்கை உள்ளது. நீண்ட காலம் இதன் ஒரு பகுதியாக இருந்ததை பெருமையாகக் கருதுகிறேன். இது எப்போதும் என் இதயத்திற்கு நெருக்கமானதாகவே இருக்கு" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்து அணிக்காக கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான கேன் வில்லியம்சன், அந்த அணிக்காக 110 டெஸ்ட், 175 ஒருநாள் மற்றும் 93 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இதில் அவர் 48 சதங்கள் மற்றும் 103 அரைசதங்கள் என ஒட்டுமொத்தமாக 19 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரன்களைக் குவித்துள்ளார். குறிப்பாக, இவரது தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி 2019ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறியது குறிப்பிடத்தக்கது.
" it's a team i love and it's so dear to my heart"— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 12, 2026
thank you for the memories, kane 🖤🤍 pic.twitter.com/u1qBOMEfzy
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ஆனாலும், அந்தப் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி நூலிழையில் தோல்வியைத் தழுவி, உலகக் கோப்பையைக் கைப்பற்றும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டது. அந்த சோகத்தின் மத்தியிலும், கேன் வில்லியம்சன் முகத்தில் வெளிக்காட்டிய அமைதியும், புன்னகையும் இன்றும் உலக கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளது. நியூசிலாந்து கிரிக்கெட்டை உலக அரங்கில் உயரத்திற்குக் கொண்டு சென்ற வில்லியம்சன், இன்று தனது சர்வதேச ஓய்வை அறிவித்திருப்பது ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகிற்கும் ஒரு பேரிழப்பாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
கேன் வில்லியம்சனின் சில சாதனைகள் (நியூசிலாந்து அணிக்காக)
- நியூசிலாந்து அணிக்காக அதிக சர்வதேச ரன்கள் (19,346)
- நியூசிலாந்து அணிக்காக அதிக சர்வதேச சதங்கள் (48)
- நியூசிலாந்து அணிக்காக அதிக சர்வதேச இரட்டைச் சதங்கள் (6)
- அதிக போட்டிகளில் விளையாடிய ஆறாவது வீரர் (378)
- நியூசிலாந்து அணிக்காக அதிக டெஸ்ட் ரன்கள் (9,515)
- நியூசிலாந்து அணிக்காக அதிக டெஸ்ட் சதங்கள் (33)
- அதிக டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய மூன்றாவது வீரர் (110)
- அதிக ஒருநாள் ரன்கள் அடித்த வீரர்களில் நான்காவது இடம் (7,256)
- அதிக ஒருநாள் சதங்கள் அடித்த வீரர்களில் நான்காவது இடம் (14)
- அதிக டி20 ரன்கள் அடித்த வீரர்களில் இரண்டாவது இடம் (2,575)
- அதிக டெஸ்ட் சராசரி: 54.06
- இரண்டாவது அதிகபட்ச ஒருநாள் சராசரி: 48.69
- மூன்றாவது அதிகபட்ச டி20 சராசரி: 33
- நியூசிலாந்து அணிக்காக அதிக சர்வதேச கேட்சுகள் (217)
- தொடர்ச்சியாக நான்கு டெஸ்ட் போட்டிகளில் சதம் அடித்த முதல் வீரர்