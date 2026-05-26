ஓய்வுக்கு காரணம் இதுதானா? ஏலத்திற்கு முன்பே விஜய் சங்கரை தட்டித்தூக்கிய கண்டி ராயல்ஸ்

அனைத்து வகையான இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட் மற்றும் ஐபிஎல் தொடர்களில் இருந்தும் விஜய் சங்கர் சில தினங்களுக்கு முன்னார் தான் ஓய்வுபெறுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தார்.

Published : May 26, 2026 at 8:30 PM IST

ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற சில நாட்களில், இந்திய ஆல்-ரவுண்டர் விஜய் சங்கர் லங்கா பிரீமியர் லீக் தொடருக்கான வீரர்கள் ஏலத்திற்கு முன்னதாகவே கண்டி ராயல்ஸ் அணியால் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி ஆல்-ரவுண்டரும், தமிழக அணியின் முன்னாள் கேப்டனுமாக திகழ்ந்தவர் விஜய் சங்கர். இந்திய அணிக்காக கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான இவர் இதுவரையிலும் 12 ஒருநாள் மற்றும் 9 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக 2019ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியிலும் விஜய் சங்கர் இடம் பிடித்திருந்தார்.

ஆனால் மோசமான ஃபார்ம் மற்றும் விமர்சனங்கள் காரணமாக அவரால் மீண்டும் இந்திய அணியில் இடம் பிடிக்க முடியவில்லை. மேற்கொண்டு ஐபிஎல் தொடரிலும் அவரை எந்த அணியும் ஏலம் எடுக்க ஆர்வம் காட்டவில்லை. இந்நிலையில் தான், அனைத்து வகையான இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட் மற்றும் ஐபிஎல் தொடர்களில் இருந்தும் தனது ஓய்வு பெறுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக சமீபத்தில் அறிவித்தார்.

மேலும் அவர் தனது பதிவில், வாழ்க்கையின் அடுத்தகட்ட புதிய வாய்ப்புகளைத் தேடவும், உலக அளவில் இன்னும் அதிக கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடவும், அனைத்து வடிவிலான உள்நாட்டு கிரிக்கெட் மற்றும் ஐபிஎல் தொடர்களில் இருந்து ஓய்வு பெற நான் முடிவு செய்துள்ளேன் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இதனால் அவர் உலகின் மற்ற லீக் தொடர்களில் விளையாடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் இருந்தது.

அதற்கேற்ப, தற்சமயம் இலங்கையின் டி20 லீக் தொடரான லங்கா பிரீமியர் லீக் தொடரின் கண்டி ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாட ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக நடப்பு சீசனுக்கான லங்கா பிரீமியர் லீக் வீரர்கள் ஏலம் ஜூன் 1-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், ஏலத்திற்கு முன்னதாக அணியால் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட வீரர்கள் பட்டியலில் விஜய் சங்கரும் இணைந்துள்ளார்.

மேலும் கண்டி ராயல்ஸ் அணி, எதிர்வரும் சீசனுக்காக இலங்கையின் முன்னணி நட்சத்திரங்களான வனிந்து ஹசரங்க, அஞ்செலோ மேத்யூஸ் மற்றும் இங்கிலாந்தின் முன்னாள் வீரர் மொயீன் அலி ஆகியோரையும் தக்கவைத்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து நடப்பு லங்கா பிரீமியர் லீக் தொடரானது ஜூலை 17ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வுபெற்ற சில நாட்களிலேயே, விஜய் சங்கர் லங்கா பிரீமியர் லீக் தொடரில் விளையாட ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் தற்சமயம் பேசுபொருளாக மாறிவுள்ளது. அதேசமயம் இத்தொடரில் அவர் முதல்முறையாக பங்கேற்கவுள்ள காரணத்தால், இதில் விஜய் சங்கர் எப்படி செயல்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் எகிறி உள்ளது.

