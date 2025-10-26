ETV Bharat / sports

'இந்திய அணியில் விளையாட வேண்டும் என்ற கனவு நிறைவேறி உள்ளது' - கபடி வீராங்கனை கார்த்திகா நெகிழ்ச்சி!

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தில் இருந்து என்னை அழைத்து பயிற்சி கொடுத்ததால் தன்னால் சிறப்பாக விளையாட முடிந்ததாக கார்த்திகா தெரிவித்துள்ளார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த அபினேஷ், கார்த்திகா
செய்தியாளர்களை சந்தித்த அபினேஷ், கார்த்திகா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 26, 2025 at 6:06 PM IST

Updated : October 26, 2025 at 7:20 PM IST

சென்னை: இந்திய அணியில் விளையாட வேண்டும் என்ற பெரும் கனவு தற்போது நிறைவேறி உள்ளதாக கபடி வீராங்கனை கார்த்திகா நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.

பஹ்ரைன் நாட்டில் கடந்த 19 ஆம் தேதி தொடங்கி, 23 ஆம் தேதி வரை ஆசிய இளையோருக்கான விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெற்றது. இதில் 19 வகையான விளையாட்டு போட்டிகளில் 45 நாடுகளை சேர்ந்த வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் கலந்துகொண்டு விளையாடினர். இதில் இளையோருக்கான ஆசிய கபடி போட்டியில் ஆடவர்கள் பிரிவில் 14 அணிகளும், மகளிர் பிரிவில் 10 அணிகளும் பங்கேற்று விளையாடின.

இதில் ஆடவர் கபடி இறுதி போட்டியில் இந்திய அணி 35-32 என்ற கணக்கில் ஈரான் நாட்டை வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் வென்றது. அதேபோல் மகளிர் பிரிவில் இந்திய அணி 75-21 என்ற கணக்கில் ஈரான் நாட்டை வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தது. இதில், சென்னை கண்ணகி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த கார்த்திகா இந்திய மகளிர் அணி கபடி போட்டியில் தங்கம் வெல்ல மிக உறுதுணையாக இருந்தார். அதேபோல் ஆடவர் அணியில் மன்னார்குடி அடுத்த வடுவூர் பகுதியைச் சேர்ந்த அவினேஷ் என்பவரும் இந்திய அணி தங்கப்பதக்கம் வெல்ல உறுதுணையாக இருந்தார்.

குறிப்பாக இந்திய மகளிர் அணியில் சென்னை கண்ணகி நகரை சேர்ந்த கார்த்திகா கபடி விளையாடும் வீடியோவை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும் 9 ஆண்டுகள் கழித்து இந்திய மகளிர் கபடி அணியில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீரங்கனை தேர்வாகி, அணி தங்கப்பதக்கம் வெல்ல உதவியாக இருந்ததால் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினும், கார்த்திகாவுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில் தங்கம் வென்ற வீராங்கனை கார்த்திகாவும், கபடி வீரர் அபினேஷும் விமான மூலம் இன்று சென்னை திரும்பினர். இவர்களுக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பாக மிகப்பெரிய உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

மேலும் தாம்பரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.ஆர்.ராஜா மற்றும் பிற கட்சி பிரமுகர்கள் மாலை அணிவித்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். இதன் பிறகு இருவரும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை சந்திப்பதற்காக விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பாக அரசு வாகனத்தில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

கபடி வீராங்கனை கார்த்திகா கூறுகையில், ''தங்கப்பதக்கம் வென்ற இந்திய மகளிர் அணியில் நானும் விளையாடியது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. தமிழ்நாடு கபடி அசோசியேஷன் நிர்வாகிகளுக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். எனது கடின உழைப்பால் எனக்கு இந்திய மகளிர் அணியில் இடம் கிடைத்தது. எனது பயிற்சியாளர்கள் அனைவரும் என்னை ஊக்குவித்து விளையாட அனுப்பி வைத்தனர்.

மேலும் இந்திய அணியில் இடம் கிடைத்த பிறகு தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தில் இருந்து என்னை அழைத்து எனக்கு பயிற்சி கொடுத்தனர். இதனால் போட்டியில் நான் நன்றாக விளையாட முடிந்தது.
எனக்கு தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து விதத்திலும் உதவிகள் செய்தது. அதேபோல் எனது பள்ளியில் என்னை விளையாட அனுமதித்த தலைமை ஆசிரியர், விளையாட்டு பிரிவு ஆசிரியர் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இந்திய அணியில் விளையாடுவது என்ற பெரும் கனவு தற்போது நிறைவேறி உள்ளது. எனது பயிற்சியாளர், பெற்றோர்கள் தான் இதற்கு முழு காரணம்" என்று கார்த்திகா கூறினார்.

எல்லா உதவிகளும் செய்த தமிழ்நாடு அரசுக்கு நன்றி!

கபடி வீரர் அபினேஷ் கூறுகையில், ''இந்திய ஆடவர் அணியில் இடம் பெற்று தங்கப்பதக்கம் வென்றது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த பெற்றோர்கள், பயிற்சியாளர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும், எல்லா உதவிகளும் செய்த தமிழ்நாடு அரசுக்கு நன்றி'' என்று கூறினார்.

