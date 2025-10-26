ETV Bharat / sports

களைகட்டிய கண்ணகி நகர்... 'தங்க' மகள் கார்த்திகாவுக்கு சொந்த ஊரில் பெருமைமிகு வரவேற்பு!

18 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய இளையோர் விளையாட்டுப் போட்டி பஹ்ரைன் நாட்டில் நடைபெற்றது.

கண்ணகி நகர் வந்தடைந்த கார்த்திகாவுக்கு உற்சாக வரவேற்பு
கண்ணகி நகர் வந்தடைந்த கார்த்திகாவுக்கு உற்சாக வரவேற்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 26, 2025 at 10:54 PM IST

சென்னை: இந்திய மகளிர் கபடி அணி தங்கப் பதக்கம் வெல்வதற்கு முக்கியக் காரணமாக இருந்த, சென்னை கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த வீராங்கனை கார்த்திகாவுக்கு, அவரது சொந்த ஊரில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

பஹ்ரைனில் சமீபத்தில் 3வது ஆசிய இளையோர் விளையாட்டுப் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் மகளிர் கபடியில், இந்திய அணி இறுதிப் போட்டியில் ஈரானை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்தது.

இந்த வெற்றிக்கு, இந்திய மகளிர் கபடி அணியின் துணை கேப்டனாக செயல்பட்ட சென்னை கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த கார்த்திகா முக்கியப் பங்காற்றினார். 12ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவியான இவர், ரெய்டிங் எனப்படும் தொடு தாக்குதலில் தனது மின்னல் வேகத்தால் 'கார்த்திகா எக்ஸ்பிரஸ்' என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.

சர்வதேச அளவில் தனது முதல் போட்டியிலேயே இந்திய அணிக்குத் தங்கம் வென்று கொடுத்த கார்த்திகா, சென்னை திரும்பியவுடன் அவருக்குப் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, அவர் வசிக்கும் கண்ணகி நகர் பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஒன்றிணைந்து மேளதாளங்கள் முழங்க, மலர் தூவி, உற்சாக முழக்கங்களுடன் அவருக்குப் பெருமைமிகு வரவேற்பு அளித்தனர்

மேலும், கார்த்திகாவின் இந்த சாதனை, கண்ணகி நகர் குறித்த தவறான பார்வையைப் போக்க உதவும் என்றும் உள்ளூர் மக்கள் பெருமிதம் தெரிவித்தனர்.

முன்னதாக கார்த்திகாவின் இந்த சாதனைக்காக, தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவரை நேரில் அழைத்து பாராட்டி, அவருக்கு ரூ. 25 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கினார். அதே போல, கபடி வீரர் திருவாரூர் அபினேஷ் மோகன்தாஸுக்கும் ஊக்கத்தொகை வழங்கினார்.

எளிய குடும்பப் பின்னணியில் இருந்து வந்து சர்வதேச அளவில் நாட்டுக்குப் பெருமை சேர்த்துள்ள கார்த்திகாவுக்குப் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள், திரைப் பிரபலங்கள் மற்றும் விளையாட்டு ஆர்வலர்கள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் வீடியோ கால் வாயிலாக கார்த்திகாவுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

மேலும், தமிழக அரசு அவருக்கு அரசு வேலை மற்றும் கூடுதல் பரிசுத் தொகை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலுத்து வருகிறது.

