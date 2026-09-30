இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் இருந்து விலகினார் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ்!
திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : September 30, 2026 at 12:15 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் இரண்டாவது போட்டியில் இருந்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, தற்போது மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இதையடுத்து, இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று நடைபெறவுள்ளது.
ஏற்கனவே முதல் போட்டியில் வெற்றிபெற்று அசத்திய இந்திய அணி, இப்போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று ஒருநாள் தொடரைத் தன்வசப்படுத்துமா என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர். இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் இருந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.
Making an Impact! 🔥🙌🏿— Windies Cricket (@windiescricket) September 27, 2026
A dream year continues for Justin Greaves, his maiden century in ODI cricket! 🏏✨#INDvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/yk0CBxQnnM
முன்னதாக, திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான முதலாவது ஒருநாள் போட்டியின் போது அவருக்குக் காயம் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் அவரது காயம் தீவிரமடைந்ததை அடுத்து, இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் இருந்து ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு மிகப்பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஏனெனில், திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அவர், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். மேலும், ஜான் காம்ப்பெல்லுடன் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 135 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் சாதனை படைத்தார். இத்தகைய சூழ்நிலையில், அவர் மிக முக்கியமான போட்டியில் இருந்து விலகியிருப்பது அந்த அணிக்கு பெரும் சிக்கலை உருவாக்கியுள்ளது.
தற்போது இந்திய அணி இத்தொடரில் முன்னிலை வகிக்கும் சூழலில், கிரீவ்ஸுக்குப் பதிலாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் களமிறங்கப் போகும் மாற்று வீரர் யார் என்பதைத் தேர்வு செய்யும் தீவிர ஆலோசனையில் அந்த நாட்டுத் தேர்வுக் குழு ஈடுபட்டுள்ளது. இதனால், இன்றைய போட்டிக்கான வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயிங் லெவனில் எந்த வீரருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
West Indies all-rounder Justin Greaves has been ruled out of the second game of the ODI series against India, to be played in Guwahati on Wednesday, after sustaining a calf injury. Cricket West Indies (CWI) said Greaves picked up the injury during his innings of 101 in the… pic.twitter.com/XI46yb3ZPh— IANS (@ians_india) September 29, 2026
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வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஒருநாள் அணி: ஜான் காம்ப்பெல், ஜூவல் ஆண்ட்ரூ, கீசி கார்டி, ஷாய் ஹோப்(w/c), அமீர் ஜாங்கூ, ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட், ரோஸ்டன் சேஸ், மேத்யூ ஃபோர்டே, குடகேஷ் மோட்டி, அல்சாரி ஜோசப், ஜெய்டன் சீல்ஸ், கீமோ பால், ஷமர் ஜோசப், விட்டல் லாவ்ஸ்