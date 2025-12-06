ETV Bharat / sports

ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் இரட்டை சதம்! வெற்றியை நழுவ விட்ட வெஸ்ட் இண்டீஸ்!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் இரட்டை சதம் விளாசி அசத்தினார்.

நியூசிலாந்து vs வெஸ்ட் இண்டீஸ்
நியூசிலாந்து vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 6, 2025 at 11:06 AM IST

கிறிஸ்ட்சர்ச்: நியூசிலாந்து-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி முடிவு எட்டப்படாமல் டிராவில் முடிவடைந்தது.

நியூசிலாந்து - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 231 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டாக, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 167 ரன்களில் சுருண்டது.

இதன் மூலம் 64 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணியில் கேப்டன் டாம் லேதம் மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் சதம் விளாசியும் அசத்தினர். இதில் லேதம் 145 ரன்களையும், ரச்சின் ரவீந்திரா 176 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்கள் பெரிய அளவில் ரன்களை சேர்க்க முடியாமல் தடுமாறினர்.

இதன் காரணமாக நியூசிலாந்து அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 466 ரன்களை சேர்த்து டிக்ளர் செய்வதாக அறிவித்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் கீமர் ரோச் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். மேற்கொண்டு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு 533 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கையும் நியூசிலாந்து அணி நிர்ணயித்திருந்தது.

பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சோபிக்க தவறியதன் காரணமாக 74 ரன்களில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஷாய் ஹோப் - ஜஸ்டீன் க்ரீவ்ஸ் இருவரும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தினர். இதில் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்ட ஷாய் ஹோப் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 4ஆவது சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார்.

இதன் மூலம் நான்காம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 4 விக்கெட்டு இழப்பிற்கு 212 ரன்களை சேர்த்திருந்தது. இந்நிலையில் இன்று கடைசி நாள் ஆட்டத்தில் மேலும் 319 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி, கைவசம் 6 விக்கெட்டுகள் இருந்த நிலையில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இன்னிங்ஸைத் தொடர்ந்தது.

இதில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஜஸ்டீன் க்ரீவ்ஸ் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தன்னுடைய இரண்டாவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். இதன் மூலம் இருவரது பார்ட்னர்ஷிப்பும் 196 ரன்களை எட்டிய நிலையில் ஷாய் ஹோப் 15 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 140 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து வந்த டெவின் இம்லச்சும் 4 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார்.

பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த க்ரீவ்ஸ் - கீமர் ரோச் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் தோல்வியைத் தவிர்த்தனர். இதில் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வந்த ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் இரட்டை சதத்தையும் பதிவு செய்து அசத்தினார். அவருடன் இணைந்து கீமர் ரோச்சும் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.

இதன் மூலம் ஐந்தாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 457 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஜஸ்டீன் க்ரீவ்ஸ் 19 பவுண்டரிகளுடன் 202 ரன்களையும், கீமார் ரோச் 8 பவுண்டரிகளுடன் 58 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.

நியூசிலாந்து தரப்பில் ஜேக்கப் டஃபி 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி முடிவு எட்டப்படாமல் டிராவில் முடிந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த போட்டியில் இரட்டை சதம் விளாசிய வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

