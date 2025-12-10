மகளிர் இளையோர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை: பரபரப்பான ஆட்டத்தில் உருகுவேவை வீழ்த்தி இந்தியா 'த்ரில்' வெற்றி
மகளிர் இளையோர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடரில் நாளை நடைபெறவுள்ள ஆட்டத்தில் ஸ்பெயின் அணியை எதிர்த்து இந்தியா பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
Published : December 10, 2025 at 10:52 AM IST
ஹைதராபாத்: உருகுவே மகளிர் அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறையில் 'த்ரில்' வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
சர்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனத்தில் சார்பில் மகளிர் இளையோர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடரானது சிலி நாட்டிலுள்ள சண்டியகோ நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 24 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இத்தொடரின் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு நெதர்லாந்து, பெல்ஜியம், ஜெர்மனி, சீனா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அமெரிக்கா அணிகள் நேரடியாக தகுதிப்பெற்றுள்ளன.
அதே சமயம் நியூசிலாந்து மற்றும் அர்ஜெண்டினா அணிகள் புள்ளிகள் அடிப்படையில் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன. இதில் இந்திய மகளிர் அணி குரூப் சி பிரிவில் இடம் பெற்றிருந்த நிலையில், விளையாடிய மூன்று லீக் ஆட்டத்தில் இரண்டு வெற்றியை மட்டுமே பதிவு செய்து, காலிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்தது.
இதன் காரணமாக இந்திய அணி 9-16ஆம் இடங்களுக்கான போட்டியில் விளையாடி வருகிறது. இதில் ஏற்கெனவே வேல்ஸ் அணியை 3-1 என்ற கணக்கில் வீழ்த்திய இந்திய அணி, நேற்று உருகுவே அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய அணி, முதல் பாதியில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது.
அதன் காரணமாக ஆட்டத்தின் 19ஆவது நிமிடத்தில் மனிஷா மூலம் முதல் கோல் கிடைத்தது. மறுபக்கம் உருகுவே அணி வீராங்கனைகளால் இந்தியாவின் டிஃபென்ஸை தாண்டி கோலடிக்க முடியவில்லை. இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றது.
பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணி வீராங்கனைகளும் கோல் அடிக்க எடுத்த முயற்சிகள் பலனளிக்கவில்லை. இருப்பினும் இந்திய அணி முன்னிலையில் இருந்ததால், நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரிதிருந்தது. ஆனால், ஆட்டத்தின் இறுதி நிமிடத்தில் உருகுவே அணிக்கு பெனால்டி வாய்ப்பானது கிடைத்தது.
அதனைச் சரியாக பயன்படுத்திய ஜஸ்டினா, கோல் அடித்து அசத்தினார். இதனால் இரண்டாம் பாதியின் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு கோலை பதிவு செய்து 1-1 என்ற கணக்கில் ஆட்டத்தை டிரா செய்தன. அதன்பின் ஆட்டத்தின் முடிவை எட்ட பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறையானது கடைபிடிக்கப்பட்டது.
பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் சிறப்பாக செயல்பட்ட இந்திய மகளிர் அணி கிடைத்த 5 வாய்ப்புகளில் 3 கோல்களை போட்டது. அதே சமயம் உருகுவே அணியால் ஒரே ஒரு கோலை மட்டுமே அடிக்க முடிந்தது. இதன் மூலம் இந்திய அணி பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் 3-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் உருகுவே அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
இதனையடுத்து இந்திய மகளிர் அணி நாளைய தினம் பலம் வாய்ந்த ஸ்பெயின் அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இந்த ஆட்டத்திலும் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் 9ஆம் இடத்தை பிடிக்கும் என்பதால், இப்போட்டியின் மீதான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.