ஜூனியர் விம்பிள்டன் 2026: காலிறுதிக்கு முன்னேறி இந்திய வீரர் அர்னவ் பாபர்கர் சாதனை
கடந்த 36 ஆண்டுகளில் ஜூனியர் விம்பிள்டன் ஒற்றையர் பிரிவில் காலிறுதிச் சுற்றை எட்டிய முதல் இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை அர்னவ் பாபர்கர் படைத்துள்ளார்.
Published : July 9, 2026 at 11:49 AM IST
ஹைதராபாத்: ஜூனியர் விம்பிள்டன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவில், இந்தியாவின் இளம் நட்சத்திரம் அர்னவ் பாபர்கர் காலிறுதிக்கு முன்னேறி புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார்.
லண்டனில் நடைபெற்று வரும் விம்பிள்டன் டென்னிஸ் 2026 தொடரானது தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டங்களில் நோவாக் ஜோகோவிச், ஜானிக் சின்னர், அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரவ் மற்றும் ஆர்தர் ஃபெரி ஆகியோரும், மகளிர் பிரிவில் நோஸ்கோவா, கோஸ்டியுக், கோகோ கஃப் மற்றும் முச்சோவா ஆகியோரும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
ஒருபுறம் விம்பிள்டன் முதன்மைத் தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியிருக்கும் நிலையில், மறுபுறம் ஜூனியர் விம்பிள்டன் போட்டிகளும் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இதில் நேற்று நடைபெற்ற காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில், இந்தியாவைச் சேர்ந்த இளம் வீரர் அர்னவ் பாபர்கர், ஜப்பானைச் சேர்ந்த ரியோ டபாடாவை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் அர்னவ் தொடக்கம் முதலே தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
🇮🇳 Arnav Paparkar Stuns Former Jr World No. 4 at Wimbledon! 🎾— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) July 8, 2026
A sensational performance from Arnav Paparkar at Wimbledon Juniors 2026!
The Indian youngster defeated Ryo Tabata (Japan), a former Junior World No. 4, in straight sets 6-2, 6-1 to book his place in the Boys’… pic.twitter.com/NWyrQRSuJC
குறிப்பாக, முதல் செட்டை 6-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய அர்னவ், இரண்டாவது செட்டையும் 6-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம், வெறும் 52 நிமிடங்களில் 6-2, 6-1 என்ற நேர் செட்களில் ஜப்பானிய வீரரை வீழ்த்தி, ஜூனியர் விம்பிள்டன் தொடரின் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அர்னவ் சாதனை படைத்துள்ளார்.
அந்தவகையில், இந்திய டென்னிஸ் ஜாம்பவான் லியாண்டர் பயஸுக்குப் பிறகு விம்பிள்டன் ஜூனியர் பிரிவில் காலிறுதிக்கு முன்னேறிய முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை அர்னவ் பாபர்கர் பெற்றுள்ளார். முன்னதாக, கடந்த 1990ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஜூனியர் விம்பிள்டன் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவில் பங்கேற்ற லியாண்டர் பயஸ், அதில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்திருந்தார்.
தற்போது கிட்டத்தட்ட 36 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அர்னவ் அந்த வரலாற்றுச் சாதனையை மீண்டும் நிகழ்த்தியுள்ளார். மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த 18 வயதான அர்னவ் பாபர்கர், தனது அடுத்த சவாலான காலிறுதி ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவின் ஜோர்டன் லீயை எதிர்கொள்ளவுள்ளார். இந்த விறுவிறுப்பான போட்டியானது இன்று நடைபெறவுள்ள நிலையில், அர்னவ் மீண்டும் ஒருமுறை வெற்றியைப் பதிவு செய்து அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவாரா என்ற ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
Arnav Paparkar entered the QF of Wimbledon Juniors, defeating Ryo Tabata (WR Jnr 30) in straights, solid from the serve, great strokes, and a composed mindset. Took advantage of Tabata's struggling with his knee, and these surfaces suit his game too. He is the first Indian to do… pic.twitter.com/s11dDVcyuW— Sabharish G (@g_sabharish) July 8, 2026
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மேலும், ஜூனியர் விம்பிள்டன் ஒற்றையர் பிரிவு வரலாற்றில் இதுவரை மூன்று இந்தியர்கள் மட்டுமே சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர். அந்தவகையில், 1954-ல் ராமநாதன் கிருஷ்ணன், 1979-ல் ரமேஷ் கிருஷ்ணன் மற்றும் 1990-ல் லியாண்டர் பயஸ் ஆகியோர் மட்டுமே இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளனர். தற்சமயம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் பெருமைப்படும் வகையில் அந்த ஜாம்பவான்களின் பட்டியலில் அர்னவ் பாபர்கரும் இணைந்து சாதனை படைப்பாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.