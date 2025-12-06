ETV Bharat / sports

செம டஃப் கொடுத்த பெல்ஜியம்; த்ரில் வெற்றியுடன் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய இந்தியா

ஆடவர் ஹாக்கி இளையோர் உலகக்கோப்பை தொடரில் நேற்று ஒரே நாளில் நான்கு காலுறுதிப் போட்டிகள் நடைபெற்றன.

இந்தியா VS பெல்ஜியம்
இந்தியா VS பெல்ஜியம் (FIH)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 6, 2025 at 7:36 AM IST

சென்னை: ஆடவர் ஹாக்கி இளையோர் உலகக்கோப்பை தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற காலிறுதிப் போட்டியில் பெல்ஜியத்தை வீழ்த்தி இந்திய அணி அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

14-ஆவது ஆடவர் ஹாக்கி இளையோர் உலகக்கோப்பைப் போட்டி தொடர், சென்னை மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கம் மற்றும் மதுரையில் உள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கில் கடந்த நவம்பர் 28 ஆம் தேதி துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

டிசம்பர் 10 வரை நடைபெறும் இப்போட்டி தொடரில் நடப்புச் சாம்பியனான ஜெர்மனி, இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, அர்ஜென்டினா, நியூசிலாந்து, ஜப்பான், ஆஸ்திரியா, பங்களாதேஷ் பெல்ஜியம், கனடா, என மொத்தமாக 24 அணிகள் மோதி வருகின்றன.

இவற்றில் லீக் சுற்று முடிந்து, நடப்பு சாம்பியன் ஜெர்மனி, இந்தியா உள்ளிட்ட 8 அணிகள் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன.

காலிறுதி சுற்றுப் போட்டிகள் அனைத்தும் சென்னை மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் ஸ்பெயின் - நியூசிலாந்து, பிரான்ஸ் - ஜெர்மனி, நெதர்லாந்து - அர்ஜென்டினா, இந்தியா - பெல்ஜியம் ஆகிய அணிகள் மோதின.

ஸ்பெயின் - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியில் 4-3 இன்ற கோல் கணக்கில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி வெற்றி பெற்றது. இரண்டாவது போட்டியில் பிரான்ஸ் அணி ஜெர்மனி அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் 2 அணிகளும் தலா 2 கோல்களை போட்டு சமனிலையில் இருந்தன. பின்னர் பெனால்ட்டி சூட் அவுட் சுற்றில் 3-1 என்ற கோல்கணக்கில் ஜெர்மனி அணி பிரான்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

மூன்றாவது காலுறுதிப் போட்டியில் நெதர்லாந்து - அர்ஜென்டினா அணிகள் மோதின. இதில் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் அர்ஜென்டினா அணி நெதர்லாந்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

அதனை தொடர்ந்து நடைபெற்ற நான்காவது காலிறுதிப் போட்டியில் இந்தியா - பெல்ஜியம் அணிகள் மோதின. இதில் இரு அணிகளும் ஆட்டநேர முடிவில் தலா 2 கோல்களை போட்டு சமநிலையில் இருந்தன. பின்னர் பெனால்ட்டி சூட்அவுட் முறையிலும் இரு அணிகளும் சமமான பலத்தை வெளிப்படுத்தின. இதனால் இறுதிவரை பரபரப்பாக சென்ற போட்டியில் 4-3 என்ற கோல்கணக்கில் பெல்ஜியம் அணியை வீழ்த்தி இந்திய அணி த்ரில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.

இந்த போட்டியில் பெனால்டி சூட் அவுட் முறையில் சிறப்பாக விளையாடி எதிரணியின் கோல்களை தடுத்து இந்திய அணியை வெற்றி பெறச் செய்த கோல் கீப்பர் பிரின்ஸ்தீப் -க்கு ஆட்டநாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.

