தொடரும் இந்திய அணியின் வெற்றிப் பயணம்; இந்த முறை சுவிட்சர்லாந்தை வீழ்த்தியது

ஆடவர் ஹாக்கி இளையோர் உலக்கோப்பை தொடரில் சுவிட்சர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி பெற்றது.

வெற்றி கொண்டாட்டத்தில் இந்திய அணி வீரர்கள்
வெற்றி கொண்டாட்டத்தில் இந்திய அணி வீரர்கள் (FIH)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 3, 2025 at 8:15 AM IST

சென்னை: ஆடவர் ஹாக்கி இளையோர் உலக்கோப்பை தொடரில் இந்தியா சுவிட்சர்லாந்தை 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

14-ஆவது ஆடவர் ஹாக்கி இளையோர் உலகக்கோப்பை தொடர், சென்னை மேயர் இராதாகிருஷ்ணன் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கம், மதுரையில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணையத்தின் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கம் ஆகிய இரு இடங்களிலும் கடந்த நவம்பர் 28ஆம் தேதி துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

டிசம்பர் 10 வரை நடைபெறும் இந்தப் போட்டி தொடரில் நடப்புச் சாம்பியனான ஜெர்மனி, இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, அர்ஜென்டினா, நியூசிலாந்து, ஜப்பான், ஆஸ்திரியா, வங்கதேசம், பெல்ஜியம், கனடா என மொத்தம் 24 அணிகள் மோதி வருகின்றன.

ஐந்தாம் நாளான நேற்று சென்னை மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் 3 போட்டிகளும், மதுரையில் 5 போட்டிகளும் நடைபெற்றன. சென்னையில் சிலி - ஓமன், பிரான்ஸ் - வங்கதேசம், கொரியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதின.

முதல் போட்டியில் சிலி அணி ஓமன் அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் சிலி அணி ஓமன் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

அடுத்து நடைபெற்ற போட்டியில் ஃபிரான்ஸ் அணி வங்கதேச அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் ஃபிரான்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றது.

இந்தியா சுவிட்சர்லாந்து போட்டியின் பரபரப்பான தருணம்
இந்தியா சுவிட்சர்லாந்து போட்டியின் பரபரப்பான தருணம் (FIH)

இதனை அடுத்து நடைபெற்ற போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி கொரியா அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஆஸ்திரேலியா அணி கொரியா அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

மதுரை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் இந்திய அணி சுவிட்சர்லாந்து அணியை எதிர்கொண்டது. போட்டியின் துவக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த இந்திய அணி 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் சுவிட்சர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டியில் 2 கோல்களை அடித்து இந்திய அணிக்கு வெற்றி தேடி தந்த இந்திய வீரர் சராத் திவாரி ஆட்டநாயகன் விருது பெற்றார். லீக் சுற்றில் இதுவரை நடைபெற்ற மூன்று போட்டிகளில் 3 வெற்றிகளை பெற்ற இந்திய ஹாக்கி அணி 9 புள்ளிகளை பெற்று 'பி' பிரிவு புள்ளிகள் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

