ETV Bharat / sports

ஜூனியர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி 2026 | மலேசியாவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது இந்தியா!

ஏற்கனவே 5 முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய ஜூனியர் ஹாக்கி அணி, தற்போது 6ஆவது முறையாகக் கோப்பையைக் கைப்பற்றும் முனைப்புடன் இறுதிப் போட்டியை எதிர்கொள்ளக் காத்திருக்கிறது.

இந்திய ஜூனியர் ஹாக்கி அணி
இந்திய ஜூனியர் ஹாக்கி அணி (Hockey India)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஜூனியர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி 2026 தொடரின் முதலாவது அரையிறுதிப் போட்டியில், மலேசிய அணியை 3–1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

சீனாவின் மொகியூ நகரில் நடைபெற்று வரும் ஜூனியர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான முதல் அரையிறுதிப் போட்டியில், பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் இந்திய அணி, மலேசிய அணியை எதிர்கொண்டது.

ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய வீரர்கள், மலேசிய அணிக்கு கடுமையான அழுத்தத்தைக் கொடுத்தனர். இந்தத் தொடர் முயற்சிக்கு பலனாக, போட்டியின் 16ஆவது நிமிடத்தில் இந்திய அணியின் கேப்டன் அன்மோல் எக்கா பெனால்டி கார்னர் வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி முதல் கோலை பதிவு செய்து அணிக்கு முன்னிலைத் தேடித்தந்தார்.

மறுபுறம், மலேசிய அணி பதில் கோலடிக்க கடுமையாகப் போராடிய போதிலும், இந்திய அணியின் பலமான டிஃபென்ஸைத் அவர்களால் இறுதிவரை தகர்க்க முடியவில்லை. இதன் காரணமாக, ஆட்டத்தின் முதல் பாதி நேர முடிவில் இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் வலுவான முன்னிலை பெற்றது.

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இந்திய அணியின் கையே ஓங்கி இருந்தது. ஆட்டத்தின் 51ஆவது நிமிடத்தில் சுக்விந்தர் சிங் ஒரு பீல்டு கோல் அடிக்க, அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே, அதாவது ஆட்டத்தின் 54ஆவது நிமிடத்தில் கேப்டன் அன்மோல் எக்கா மீண்டும் ஒரு அபார கோலை அடித்து இந்திய அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.

மறுபுறம், இறுதிவரை போராடிய மலேசிய அணிக்கு, ஆட்டத்தின் இறுதி நிமிடத்தில் ராகுல் ஒரு ஆறுதல் கோலை மட்டும் பதிவு செய்தார்.இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய ஜூனியர் ஹாக்கி அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் மலேசியாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், முதல் அணியாகவும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

ஏற்கனவே 5 முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணி, தற்போது 6-ஆவது முறையாகக் கோப்பையைக் கைப்பற்றும் முனைப்புடன் இறுதிப் போட்டியை எதிர்கொள்ளக் காத்திருக்கிறது. அதன்படி, ஜூனியர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடரின் மகுடத்திற்கான இறுதிப் போட்டி நாளை மறுநாள் (செப்டம்பர் 13) நடைபெறவுள்ளது.

இதையும் படிங்க

இதில், மற்றொரு அரையிறுதிப் போட்டியில் மோதும் பாகிஸ்தான் - தென்கொரியா அணிகளில் வெற்றி பெற்று இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறும் அணியுடன் இந்தியா சாம்பியன் பட்டத்திற்காகப் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இதனால் இப்போட்டியை எதிர்பார்த்து ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

TAGGED:

JUNIOR ASIA CUP HOCKEY 2026
ஜூனியர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி
இந்திய ஜூனியர் ஹாக்கி அணி
இந்தியா VS மலேசியா ஹாக்கி
INDIA VS MALAYSIA HOCKEY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.