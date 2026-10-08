எஸ்ஏ20 ஏலம் 2027 | மஞ்சள் உடையில் களமிறங்கும் பொல்லார்ட்; கோடிகளைக் குவித்த இளம் புயல் ஜேசன் ரவுல்ஸ்!
ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை அணியின் தூணாக விளங்கிய பொல்லார்ட் முதல்முறையாக சூப்பர் கிங்ஸின் மஞ்சள் உடையில் களமிறங்கவுள்ளதால், எஸ்ஏ20 தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Published : October 8, 2026 at 1:24 PM IST
ஹைதராபாத்: எஸ்ஏ20 லீக் தொடருக்கான வீரர்கள் ஏலத்தில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜாம்பவான் கீரன் பொல்லார்ட் மற்றும் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜேசன் ரவுல்ஸ் ஆகியோரை வாங்கியதன் மூலம் ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்காவின் முன்னணி டி20 கிரிக்கெட் தொடரான எஸ்ஏ20 (SA20) 2027 சீசனுக்கான வீரர்கள் ஏலம் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்தது. இதில் பல்வேறு அணிகளும் தங்கள் வியூகங்களை மாற்றி அமைத்துள்ள நிலையில், ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் சில முக்கிய தேர்வுகள் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக, வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜாம்பவான் கீரன் பொல்லார்ட் மற்றும் 18 வயதேயான இளம் இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜேசன் ரவுல்ஸ் ஆகிய இருவரை ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஏலத்தில் வாங்கியுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நீண்டகால தூணாகவும், எம்ஐ கேப்டவுன் அணியின் முன்னாள் கேப்டனாகவும் செயல்பட்ட கீரன் பொல்லார்ட், இந்த முறை ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை அணியின் அடையாளமாகத் திகழ்ந்த பொல்லார்ட், தற்போது சூப்பர் கிங்ஸின் மஞ்சள் உடையில் களமிறங்கவுள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளைக் கிளப்பியுள்ளது. இதனால் எதிர்வரும் எஸ்ஏ20 லீக் தொடரில் பொல்லார்டின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
We got Pollard in yellow before GTA VI 😭💛 #WhistleForJoburg https://t.co/WPbx47GAbd— Joburg Super Kings (@JSKSA20) October 7, 2026
இந்த ஏலத்தின் மிகப்பெரும் பேசுபொருளாக உருவெடுத்தவர் 18 வயதேயான தென்னாப்பிரிக்க வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜேசன் ரவுல்ஸ் தான். இவரை ஏலம் எடுக்க பல அணிகள் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இறுதியில், பெரும் போராட்டத்திற்குப் பின் ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இவரை இந்திய மதிப்பில் சுமார் 1.68 கோடி ரூபாய்க்கு (சுமார் 1,74,248 அமெரிக்க டாலர்கள்) ஏலத்தில் எடுத்து அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது.
இதன் மூலம் இந்த ஏலத்தில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்ட அதிமதிப்புமிக்க வீரராக ரவுல்ஸ் சாதனை படைத்துள்ளார். இதனால் ரவுல்ஸ் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் இந்த வியூகம், அனுபவமிக்க சர்வதேச வீரர்களையும், உள்ளூர் இளம் வீரர்களையும் சம அளவில் வைத்து புதிய அணியை கட்டமைத்துள்ளது.
அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 17 அன்று தொடங்கவுள்ள எஸ்ஏ20 தொடரின் 5ஆவது சீசனில், ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸ் தலைமையிலான ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, பொல்லார்ட் மற்றும் ரவுல்ஸ் ஆகியோரின் பங்களிப்போடு தங்களின் முதல் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் முனைப்பில் களமிறங்கத் தயாராகி வருகிறது.
Together, we roar on! Pride of 2027! 🦁💛 #WhistleForJoburg https://t.co/tufYYN23gt— Joburg Super Kings (@JSKSA20) October 7, 2026
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ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ்: ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸ், ஜேசன் ரவுல்ஸ், தயான் கலீம், கீரன் பொல்லார்ட், பிளெஸிங் முசரபானி, ஆண்ட்ரீஸ் கௌஸ், ஜாரன் பாச்சர், மேத்யூ டி வில்லியர்ஸ், லியூஸ் டு ப்ளூய், டோனோவன் ஃபெரீரா, டியான் ஃபாரெஸ்டர், அகீல் ஹோசைன், டுவான் ஜான்சன், ரைலீ ரூஸோவ், ஜான்கோ ஸ்மிட், பிரீனெலன் சுப்ரயன், ஜேம்ஸ் வின்ஸ், ஜேசன் ஹோல்டர், ஜேமி ஓவர்டன்.