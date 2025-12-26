ETV Bharat / sports

மெல்போர்னில் 5 விக்கெட்டுகள்; 21ஆம் நூற்றண்டில் முதல் இங்கிலாந்து வீரராக ஜோஷ் டங் சாதனை

பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட் போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 152 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது.

ஜோஷ் டங்
ஜோஷ் டங் (AP)
December 26, 2025

மெல்போர்ன்: 21ஆம் நூற்றாண்டில் மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய முதல் இங்கிலாந்து வீரர் என்ற சாதனையை தற்சமயம் ஜோஷ் டங் படைத்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 5 போட்டிகள் கொண்ட இந்த டெஸ்ட் தொடரில் இதுவரை மூன்று போட்டிகள் முடிந்துள்ள நிலையில், மூன்றிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் வென்றுள்ளது. மேலும் ஆஷஸ் கோப்பையையும் அந்த அணி கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான நான்காவது டெஸ்ட் போட்டி பாக்ஸிங் டே ஆட்டமாக இன்று (டிசம்பர் 26) மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதனையடுத்து களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி வீரர்கள் இங்கிலாந்தின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

அந்த அணியில் அதிகபட்சமாகவே மைக்கேல் நேசர் 35 ரன்களையும், உஸ்மான் காவாஜா 29 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்த மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 152 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜோஷ் டங் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.

பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கியுள்ள இங்கிலாந்து அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் ஜாக் கிரௌலி, பென் டக்கெட், ஜேக்கப் பெத்தெல், ஜோ ரூட் உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்துள்ளனர். இதனால் இங்கிலாந்து அணி 16 ரன்களில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வருகிறது.

இந்த நிலையில் இப்போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி வீரர் ஜோஷ் டங் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதன் மூலம் சாதனை படைத்துள்ளார். அந்தவகையில், 21ஆம் நூற்றாண்டில் மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய முதல் இங்கிலாந்து வீரர் என்ற சாதனையை தற்சமயம் ஜோஷ் டங் படைத்துள்ளார்.

முன்னதாக கடந்த 1998ஆம் ஆண்டு டேரன் காக் மற்றும் டீன் ஹெட்லே ஆகியோர் மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய நிலையில், அதன்பின் எந்தவொரு இங்கிலாந்து பவுலரும் இந்த மைதானத்தில் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியது கிடையாது. குறிப்பாக ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன், ஸ்டூவர்ட் பிராட் போன்ற ஜாம்பவான் பந்து வீச்சாளர்களால் கூட, மெல்போர்ன் மைதானத்தில் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்ற முடியவில்லை.

இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் மெல்பொர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தான் விளையாடிய முதல் டெஸ்ட் போட்டியிலேயே ஜோஷ் டங் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளார். இப்போட்டி குறித்து பேசினால், இங்கிலாந்து அணி கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் துணைக்கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் இவரும் இணைந்து தற்சமயம் அணியை சரிலிருந்து மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளனர்.

