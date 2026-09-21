ஜோஷ் இங்லிஷ் அபார சதம், நங்கூரமாக நின்ற நாதன் எல்லிஸ் - ஜிம்பாப்வே அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்து ஆஸ்திரேலியா அசத்தல்!
இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை ஆஸ்திரேலிய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாகக் கைப்பற்றி, ஜிம்பாப்வே அணியை அதன் சொந்த மண்ணிலேயே ஒயிட்வாஷ் செய்தும் அசத்தியது.
Published : September 21, 2026 at 10:38 AM IST
ஹைதராபாத்: ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் இறுதி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், ஆஸ்திரேலிய அணி 1 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
ஜிம்பாப்வே - ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய அந்த அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்களான பென் கரண் 7 ரன்களிலும், பிரையன் பென்னெட் 30 ரன்களிலும், பிரெண்டன் டெய்லர் 9 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏேமாற்றமளித்தனர்.
பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த இன்னசென்ட் கையா மற்றும் கிரெய்க் எர்வின் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் பொறுப்புடன் விளையாடி அரைசதம் கடந்த நிலையில், இன்னசென்ட் கையா 55 ரன்களுக்கும், கிரெய்க் எர்வின் 59 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்தனர். அதன்பின் களமிறங்கிய கேப்டன் சிக்கந்தர் ரஸா அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரைசதம் கடந்தார். மேலும், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 81 ரன்கள் சேர்த்து அணிக்கு வலு சேர்த்தார்.
இதன் மூலம் ஜிம்பாப்வே அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 271 ரன்களைக் குவித்தது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் நாதன் எல்லிஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், ஸ்பென்சர் ஜான்சன் மற்றும் ஆடம் ஜாம்பா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதனைத் தொடர்ந்து 272 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு, ஆரம்பத்திலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
Josh Inglis was magnificent as he brought up his second ODI ton in Zimbabwe. #ZIMvAUS match report: https://t.co/0esNsvaIT7 pic.twitter.com/ag1WnJ7YMi— cricket.com.au (@cricketcomau) September 20, 2026
ஆஸ்திரேலிய அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்களான கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ், டிராவிஸ் ஹெட், கூப்பர் கானொலி ஆகியோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் ஜோடி சேர்ந்த மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் ஜோஷ் இங்லிஷ் மற்றும் அலெக்ஸ் கேரி இணை அணியைச் சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தனர். குறிப்பாக, ஜோஷ் இங்லிஷ் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சதம் விளாசி அசத்தினார்.
மறுபக்கம் அலெக்ஸ் கேரி 34 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, சிறப்பாக விளையாடி வந்த ஜோஷ் இங்லிஷும் 103 ரன்களுக்கு தனது விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய மேத்யூ ரென்ஷா, ஆலிவர் பீக், சேவியர் பார்ட்லெட், ஆடம் ஜாம்பா உள்ளிட்டோரும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணியின் வெற்றிக்குக் கடைசி ஓவரில் கைவசம் ஒரே ஒரு விக்கெட் மட்டுமே இருந்த நிலையில், 9 ரன்கள் தேவை என்ற பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது.
இருப்பினும் இறுதிவரை களத்தில் நின்று போராடிய நாதன் எல்லிஸ், 2 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸர் என 36 ரன்களை விளாசி அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றார். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி 49.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 1 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவுசெய்து அசத்தியது.
An epic win was sealed by Nathan Ellis and Spencer Johnson in the final over in Harare 😲 #ZIMvAUS— cricket.com.au (@cricketcomau) September 20, 2026
Match report: https://t.co/0esNsvaIT7 pic.twitter.com/KiK03baYaX
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இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை ஆஸ்திரேலிய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாகக் கைப்பற்றி, ஜிம்பாப்வே அணியை அதன் சொந்த மண்ணிலேயே ஒயிட்வாஷ் செய்தும் அசத்தியது. இந்த போட்டியில் சதம் விளாசிய ஜோஷ் இங்லிஷ் ஆட்டநாயகன் விருதையும், தொடர் முழுவது சிறப்பாக செயல்பட்ட கூப்பர் கானொலி தொடர் நாயகன் விருதை வென்றனர்.