ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு விழுந்த பேரிடி; ஹேசில்வுட் விலகல்
உலகக் கோப்பை தொடரின்போது தேவை ஏற்பட்டால் ஹேசில்வுட்டிற்கான மாற்று வீரரை நாங்கள் அறிவிப்போம் என்று ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : February 6, 2026 at 12:40 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரிலிருந்து ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் விலகியதாக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது. மேலும் தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளையும் அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்துள்ளன.
அந்தவகையில் முன்னாள் சாம்பியன்களான ஆஸ்திரேலியாவும், டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான அணியை அறிவித்திருந்தது. மிட்செல் மார்ஷ் தலமையிலான இந்த அணியில் ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிம் டேவிட் மற்றும் பாட் கம்மின்ஸ் ஆகியோரும் இடம் பிடித்திருந்தனர். முன்னதாக இவர்கள் மூவரும் காயத்தால் அவதிப்பட்டு வந்ததன் காரணமாக, அவர்களின் உடற்தகுதியை பொறுத்து அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதன்பின் பாட் கம்மின்ஸ் தனது காயத்தில் இருந்து குணமடையாததன் காரணமாவும், மேத்யூ ஷார்ட் மோசமான ஃபார்ம் காரணமாகவும் உலகக் கோப்பை அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு பதிலாக வேகப்பந்து வீச்சாளர் பென் துவார்ஷுயிஸ் மற்றும் ஆல் ரவுண்டர் மேத்யூ ரென்ஷா ஆகியோர் சேர்க்கப்படுவதாகவும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்தது.
Australia's final 15-member squad for the #T20WorldCup is locked-in 🔒— cricket.com.au (@cricketcomau) January 31, 2026
Details: https://t.co/KwfZ1QL5yD pic.twitter.com/fuq4Z1X7xT
இந்த நிலையில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு மேலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்து வகையில், நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் முழு உடற்தகுதியை எட்டாத காரணத்தால் எதிர்வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியதாக ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் கூறுகையில், "டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னதாக ஜோஷ் ஹேசில்வுட் முழு உடற்தகுதியைப் பெற்றுவிடுவார் என்று நாங்கள் நம்பினோம், ஆனால் சமீபத்திய அறிகுறிகளின்படி அவர் குணமடைய இன்னும் சிறிது காலம் தேவை என்பது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும் அவர் விரைவில் குணமடைய அவரது சிகிச்சைத் திட்டத்தை விரைவுபடுத்த முயற்சிப்பது அதிக ஆபத்தை ஏற்படுத்தும்.
அதனால் எதிர்வரும் உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து ஹேசில்வுட் விலகினார். மேலும் அவருக்கான மாற்று வீரரையும் நாங்கள் அறிவிக்கவில்லை. ஏனெனில் தொடரின் ஆரம்ப போட்டிகளுக்கு தேவையான வீரர்கள் எங்களிடம் இருப்பதாக நாங்கள் கருதுகிறோம். ஒருவேளை தொடரின் பாதியில் எங்களுக்கு வீரர்களின் தேவை இருக்கும் பட்சத்தில் நாங்கள் மாற்று வீரர் குறித்து அறிவிப்போம்" என்று தெரிவித்துள்ளது.
Massive news coming out of the Australian camp ahead of the T20 World Cup.— cricket.com.au (@cricketcomau) February 6, 2026
Full story: https://t.co/gVBdPvapbO pic.twitter.com/oawuyEozqv
ஏற்கெனவே டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் பாட் கம்மின்ஸ் விலகி இருக்கும் நிலையில், தற்சமயம் ஹேசில்வுட்டும் தொடரில் இருந்து விலகியது அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் எதிர்வரும் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி எவ்வாறு சவால்களை சமாளிக்கும் என்ற கேள்விகள் அதிகரித்து வருகின்றன.
டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், கூப்பர் கொனோலி, டிம் டேவிட், பென் துவார்ஷுயிஸ், கேமரூன் கிரீன், நாதன் எல்லிஸ், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், மேத்யூ குன்னெமன், கிளென் மேக்ஸ்வெல், மேத்யூ ரென்ஷா, மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ், ஆடம் ஜாம்பா. ரிஸர்வ் வீரர்: சீன் அபோட்.