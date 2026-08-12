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டார்வின் டெஸ்ட்: ஹேசில்வுட், லையன் கம்பேக்... ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் லெவன் அறிவிப்பு!

ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் நாதன் லயன் ஆகியோர் காயம் காரணமாக சில போட்டிகளைத் தவறவிட்டிருந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடித்துள்ளது ஆஸ்திரேலிய அணியின் வெற்றி வாய்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய அணி
ஆஸ்திரேலிய அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 4:13 PM IST

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ஹைதராபாத்: டார்வினில் நாளை தொடங்கவுள்ள வங்கதேச அணிக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் லெவனை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வங்கதேச அணி, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. குறிப்பாக, கடந்த 2003ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு வங்கதேச அணி முதல் முறையாக ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி நாளை (ஆகஸ்ட் 13) டார்வினிலுள்ள மாராரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இத்தொடரில் பங்கேற்கும் நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ தலைமையிலான வங்கதேச அணியும், பாட் கம்மின்ஸ் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய அணியும் ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், வங்கதேச அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடவுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் லெவனை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

அந்த வகையில், பாட் கம்மின்ஸ் தலைமையிலான இந்த அணியில் முக்கிய வீரர்களான மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், நாதன் லையன், ஸ்டீவ் ஸ்மித், அலெக்ஸ் கேரி உள்ளிட்டோர் இடம் பிடித்துள்ளனர். முன்னதாக ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் நாதன் லையன் ஆகியோர் காயம் காரணமாக சில போட்டிகளைத் தவறவிட்டிருந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடித்துள்ளது அணியின் வெற்றி வாய்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.

இவர்களின் வருகை காரணமாக ஸ்காட் போலண்ட், டாட் மர்ஃபி ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இதுதவிர, ஆல்-ரவுண்டர்களாக கேமரூன் கிரீன் மற்றும் பியூ வெப்ஸ்டர் ஆகியோர் தங்களது இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர். இவர்களுடன், சமீபகாலமாக ஃபார்மின்றித் தடுமாறி வரும் மார்னஸ் லபுஷாக்னேவுக்கும் இந்த பிளேயிங் லெவனில் மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆஸ்திரேலியா பிளேயிங் லெவன்: ஜேக் வெதரால்ட், டிராவிஸ் ஹெட், மார்னஸ் லாபுஷாக்னே, ஸ்டீவ் ஸ்மித், கேமரூன் கிரீன், அலெக்ஸ் கேரி, பியூ வெப்ஸ்டர், மிட்செல் ஸ்டார்க், பேட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), நாதன் லையன், ஜோஷ் ஹேசில்வுட்.

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ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணி: பாட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), ஸ்டீவ் ஸ்மித், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, டிராவிஸ் ஹெட், ஜேக் வெதரால்ட், கேமரூன் கிரீன், பியூ வெப்ஸ்டர், அலெக்ஸ் கேரி, ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், நாதன் லியான், ஸ்காட் போலண்ட்.

வங்கதேச டெஸ்ட் அணி: நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ (கேப்டன்), சௌமியா சர்க்கார், ஷத்மன் இஸ்லாம், தன்சித் ஹசன், மொமினுல் ஹக், முஷ்பிகுர் ரஹீம், லிட்டன் தாஸ், அமித் ஹசன், ஜக்கர் அலி அனிக், மெஹிதி ஹசன் மிராஸ், தைஜுல் இஸ்லாம், தஸ்கின் அகமது, ஹசன் மஹ்மூத், சையத் காலித் அகமது, எபடோட் ஹொசைன்.

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AUSTRALIA PLAYING XI
AUS VS BAN TEST SERIES
JOSH HAZLEWOOD
ஆஸ்திரேலிய அணி
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