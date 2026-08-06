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வரலாறு படைத்த ஜோஸ் பட்லர்: பொல்லார்டின் சாதனையைத் தகர்த்து உலகளவில் முதலிடம்!

முன்னதாக, கீரன் பொல்லார்ட் 746 டி20 போட்டிகளில் 14,803 ரன்களை விளாசி முதலிடத்தில் இருந்த நிலையி, தற்போது ஜோஸ் பட்லர் தனது 522ஆவது போட்டியில் 14,833 ரன்களைக் கடந்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஜோஸ் பட்லர்
ஜோஸ் பட்லர் (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 6, 2026 at 2:00 PM IST

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ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரரான ஜோஸ் பட்லர் ஒட்டுமொத்த டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.

இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் தி ஹண்ட்ரட் கிரிக்கெட் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 21ஆவது லீக் போட்டியில் மான்செஸ்டர் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் வேல்ஷ் ஃபையர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. மான்செஸ்டரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த வேல்ஷ் ஃபையர் அணி 156 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது. அதன்பின் இலக்கை துரத்திய மான்செஸ்டர் அணி 69 பந்துகளில் இலக்கை எட்டி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

இதில் மான்செஸ்டர் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஜோஸ் பட்லர் 20 பந்துகளில் அரைசதம் விளாசி மிரட்டினார். இந்த போட்டியில் ஜோஸ் பட்லர் 51 ரன்களை எடுத்ததன் மூலம், ஒட்டுமொத்த டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறி புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளார். இதன் மூலம் அவர், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் முன்னாள் ஆல்-ரவுண்டர் கீரன் பொல்லார்டின் சாதனையை முறியடித்தார்.

முன்னதாக, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் கீரன் பொல்லார்ட் 746 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 14,803 ரன்களுடன் உலக அளவில் முதலிடத்தில் இருந்தார். தற்போது ஜோஸ் பட்லர் தனது 522ஆவது போட்டியில் 14,833 ரன்களைக் கடந்து புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜாம்பவான் கிறிஸ் கெயில் 14,562 ரன்களுடன் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

சர்வதேச டி20 போட்டிகள், ஐபிஎல், தி ஹண்ட்ரட் மற்றும் உலகெங்கும் நடைபெற்று வரும் பல்வேறு டி20 லீக் தொடர்களில் தவிர்க்க முடியாத வீரராக வலம் வரும் ஜோஸ் பட்லர், இதுவரை ஒட்டுமொத்த டி20 கிரிக்கெட்டில் 9 சதங்கள் மற்றும் 105 அரைசதங்களை விளாசியுள்ளார். இதில் ஒரு சர்வதேச சதமும், 28 சர்வதேச அரைசதங்களும் அடங்கும். இதையடுத்து புதிய உலக சாதனை படைத்த ஜோஸ் பட்லருக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

இந்த வரலாற்றுச் சாதனை குறித்துப் பேசிய ஜோஸ் பட்லர், "கிரிக்கெட் எவ்வளவு விரைவாக மாறுகிறது என்பது பார்க்க வியப்பாக உள்ளது. ஒரு நாள் நீங்கள் மிக மோசமான சூழலை எதிர்கொள்ளலாம், அடுத்த நாளே அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் திரும்பலாம். சில மாதங்களுக்கு முன்பு எனது ஃபார்மை மீட்டெடுக்க கடுமையாகப் போராடிக்கொண்டிருந்தேன். ஆனால் இப்போது, மிகச் சிறந்த நிலையில் பேட்டிங் செய்வதாக உணர்கிறேன்.

கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு உண்மையில் இரண்டு வழிகள் மட்டுமே உள்ளன. ஒன்று, விளையாட்டைக் கைவிடுவது, அல்லது தொடர்ந்து போராடி மீண்டும் நல்ல ஃபார்முக்குத் திரும்புவது. இதில் நான் இரண்டாவது வழியைத் தேர்ந்தெடுத்தேன். உலக அளவில் டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரராக மாறியதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி. இருப்பினும், என்றாவது ஒரு நாள் யாராவது ஒருவர் இந்தச் சாதனையை முறியடிப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன்.

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அந்த நபர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியாக இருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது. ஆனால் இப்போதைக்கு, இந்தச் சாதனையை நினைத்து நான் பெருமை கொள்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார். முன்னதாக, ஜோஸ் பட்லரின் ஃபார்ம் குறித்துக் கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில், தற்போது அவர் மீண்டும் அதிரடியாக விளையாடி உலக சாதனை படைத்துள்ளது அவரது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது

TAGGED:

JOS BUTTLER
MANCHESTER GIANTS VS WELSH FIRE
THE HUNDRED 2026
ஜோஸ் பட்லர்
MOST RUNS IN T20 CRICKET

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