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டி20 கிரிக்கெட்டில் 15,000 ரன்கள்: பொல்லார்ட், ரோஹித் சாதனைகளை தகர்த்த ஜோஸ் பட்லர்!

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர்கள் பட்டியலில், இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மாவை பின்னுக்குத் தள்ளி, ஜொஸ் பட்லர் உலக அளவில் இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் பட்லர்.

ஜோஸ் பட்லர்
ஜோஸ் பட்லர் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2026 at 4:02 PM IST

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ஹைதராபாத்: டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே 15,000 ரன்கள் என்ற இமாலய மைல்கல்லை எட்டிய உலகின் முதல் பேட்டர் என்ற புதிய உலக சாதனையை இங்கிலாந்து அணியின் அதிரடி தொடக்க வீரர் ஜோஸ் பட்லர் நிகழ்த்தியுள்ளார்.

இங்கிலாந்து - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி கார்டிஃபில் உள்ள சோபியா கார்டன்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 145 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக பதும் நிஷங்க 37 ரன்கள் எடுக்க, இங்கிலாந்து தரப்பில் லியாம் டாசன் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

அதன்பின் 146 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இங்கிலாந்து அணியில், டொனால்ட் 21 ரன்களுக்கும், பட்லர் 30 ரன்களுக்கும், ஹாரி புரூக் 23 ரன்களுக்கும் விக்கெட்டை இழந்தனர். அதேசமயம், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டாம் பான்டன் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், அணிக்கு வெற்றியையும் தேடிக்கொடுத்தார். அவர் இப்போட்டியில் 2 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் உட்பட 52 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார்.

இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 12.1 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டியதுடன், 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரையும் இங்கிலாந்து அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் மிகச் சிறப்பாக பந்துவீசிய லியாம் டாசன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

இந்நிலையில், இப்போட்டியின் மூலம் இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஜோஸ் பட்லர், டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் எவரும் எட்டாத இமாலய உலக சாதனை ஒன்றைப் படைத்துள்ளார். ஒட்டுமொத்த டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே 15,000 ரன்களைக் கடந்த உலகின் முதல் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.

முன்னதாக, இப்பட்டியலில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் முன்னாள் அதிரடி வீரர் கீரன் பொல்லார்டு 754 போட்டிகளில் விளையாடி 14,999 ரன்களுடன் உலக அளவில் முதலிடத்தில் இருந்தார். ஆனால், தற்சமயம் ஜோஸ் பட்லர் வெறும் 528 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி 15,000 ரன்கள் என்ற மைல்கல்லை எட்டி புதிய உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.

டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர்கள்

  • ஜோஸ் பட்லர் (இங்கிலாந்து) – 15,000 ரன்கள் (528 போட்டிகள்)
  • கீரன் பொல்லார்டு (வெஸ்ட் இண்டீஸ்) – 14,999 ரன்கள்
  • கிறிஸ் கெயில் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்) – 14,562 ரன்கள் (463 போட்டிகள்)
  • டேவிட் வார்னர் (ஆஸ்திரேலியா) – 14,284 ரன்கள் (439 போட்டிகள்)

ரோஹித் சர்மாவை முந்தினார் பட்லர்

இது தவிர, சர்வதேச டி20 அரங்கில் இங்கிலாந்து அணிக்காக அதிக ரன்கள் குவித்த வீரராக ஏற்கனவே திகழும் ஜோஸ் பட்லர், தற்போது சர்வதேச அளவில் அதிக ரன்கள் எடுத்த பேட்டர்களின் பட்டியலில் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மாவை (4,231 ரன்கள்) பின்னுக்குத் தள்ளி, உலக அளவில் இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். இப்பட்டியலில் பாகிஸ்தானின் பாபர் அசாம் மட்டுமே இவருக்கு முன்னிலையில் உள்ளார்.

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மேலும், இங்கிலாந்து அணிக்காக 150 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடிய முதல் வீரர் என்ற சாதனையையும் பட்லர் படைத்துள்ளார். இதுவரை இங்கிலாந்து அணிக்காக 162 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஜோஸ் பட்லர், 2 சதங்கள் மற்றும் 29 அரைசதங்கள் உட்பட 4,322 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதில் அவர் 401 பவுண்டரிகளும், 190 சிக்ஸர்களும் விளாசியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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JOS BUTTLER
ஜோஸ் பட்லர் உலக சாதனை
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இங்கிலாந்து VS இலங்கை
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