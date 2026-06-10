பென் ஸ்டோக்ஸ், கஸ் அட்கின்சன் அதிரடி நீக்கம்; இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டனாக ஜோ ரூட் நியமனம்
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் இங்கிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணியின் இடைக்கால கேப்டனாக ஜோ ரூட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : June 10, 2026 at 9:23 PM IST
ஹைதராபாத்: நைட் கிளப் சர்ச்சை தொடர்பான விசாரணை காரணமாக, நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியில் இருந்து பென் ஸ்டோக்ஸ், கஸ் அட்கின்சன் ஆகிய இருவரும் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நியூசிலாந்து அணி தற்சமயம் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலானது முதல் டெஸ்ட் போட்டி லண்டனில் உள்ள லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடந்து முடிந்துள்ளது. இந்த போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 115 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.
Joe Root will lead the team as Interim Captain at the Kia Oval.— England Cricket (@englandcricket) June 10, 2026
Click below for our 15-player squad for the 2nd Test 📝
இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி லண்டனில் உள்ள கென்னிங்டன் ஓவல் மைதானத்தில் ஜூன் 17ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. இந்நிலையில், நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இங்கிலாந்து அணியின் இடைக்கால கேப்டனாக ஜோ ரூட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் பென் ஸ்டோக்ஸ் தலைமையில் இங்கிலாந்து அணி விளையாடி வெற்றி பெற்றது. போட்டி முடிந்த பிறகு, கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கஸ் அட்கின்சன் ஆகியோர் லண்டனில் உள்ள நைட் கிளப் ஒன்றில் நள்ளிரவு நேரக் கட்டுப்பாட்டை மீறி மோதல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Ben Stokes will miss England's second Test against New Zealand at The Oval, with Joe Root stepping up as interim captain.— England's Barmy Army 🏴🎺 (@TheBarmyArmy) June 10, 2026
Gus Atkinson has also been left out of the squad.#ENGvNZ pic.twitter.com/jTP6FM5ivu
இந்த ஒழுங்குமுறை மீறல் தொடர்பாக, இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் கஸ் அட்கின்சன் ஆகியோர் மீது தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இந்த சர்ச்சை காரணமாக, ஸ்டோக்ஸ் தனது கேப்டன் பதவியைத் துறப்பது குறித்தும், சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெறுவது குறித்தும் பரிசீலித்து வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின. இந்நிலையில், இந்த விசாரணையின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையாக, நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியில் இருந்து பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் கஸ் அட்கின்சன் ஆகிய இருவரும் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அதேசமயம், அணியின் அதிகாரப்பூர்வ துணைக் கேப்டனாக ஹாரி புரூக் இருந்தபோதிலும், அவரும் கடந்த காலங்களில் இதேபோன்ற நைட் கிளப் மோதல் சர்ச்சையில் சிக்கி அபராதம் விதிக்கப்பட்டவர் என்பதால், அணியின் கேப்டன் பதவிக்கு அவர் பரிசீலிக்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாகவே அணியின் மூத்த வீரரான ஜோ ரூட் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் இடைக்கால கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
முன்னதாக, கடந்த 2017 முதல் 2022 ஆம் ஆண்டு வரை இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாகச் செயல்பட்ட ஜோ ரூட், 64 டெஸ்ட் போட்டிகளில் அணியை வழிநடத்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேசமயம் தற்போது அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் கஸ் அட்கின்சன் ஆகியோருக்குப் பதிலாக, நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் மற்றும் ஜோர்டான் காக்ஸ் ஆகியோர் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
🏴 ENGLAND SQUAD 🏴— England's Barmy Army 🏴🎺 (@TheBarmyArmy) June 10, 2026
Joe Root will lead England as interim captain in the second Test against New Zealand at the Kia Oval.
Jofra Archer and Jordan Cox have also been added to the squad 👋#ENGvNZ pic.twitter.com/pNcfT2oxW5
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இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணி: ஜோ ரூட் (இடைக்கால கேப்டன்),ஹாரி புரூக், பென் டக்கெட், ஜேகப் பெத்தெல், எமிலியோ கே, ஜோர்டான் காக்ஸ், ஜேமி ஸ்மித், ஜேம்ஸ் ரீவ், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஆலி ராபின்சன், மேத்தியூ ஃபிஷர், சோனி பேக்கர், ஜோஷ் டங், சோயப் பஷீர், ரெஹான் அஹ்மது.
நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணி: டாம் லேதம் (கேப்டன்), கேன் வில்லியம்சன், டெவான் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், டாம் பிளெண்டெல், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், வில் யங், மிட்செல் சான்ட்னர், மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், வில்லியம் ஓ'ரூர்க், நாதன் ஸ்மித், பிளேயர் டிக்னர், சக்காரி ஃபால்க்ஸ்.