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சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சச்சின் டெண்டுல்கரின் சாதனையை முறியடித்த ஜோ ரூட்!

இங்கிலாந்தின் ஜோ ரூட், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக 23,000 ரன்களைக் கடந்த 2ஆவது வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்று, இந்திய ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.

ஜோ ரூட்
ஜோ ரூட் (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 12:09 PM IST

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ஹைதராபாத்: இலங்கை அணிக்கு எதிரான முதலாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஜோ ரூட், இந்திய அணியின் முன்னாள் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.

இங்கிலாந்து - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நேற்று செஸ்டர் லீ ஸ்டிரீட்டில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி, ஹாரி புரூக்கின் அதிரடி அரைசதம் மற்றும் வில் ஜாக்ஸ், ஜோ ரூட்டின் பொறுப்பான ஆட்டத்தால் 265 ரன்கள் குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ஹாரி புரூக் 67 ரன்களையும், வில் ஜாக்ஸ் 46 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.

அதன்பின், 266 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களம் இறங்கிய இலங்கை அணி, இங்கிலாந்தின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் திணறியது. அந்த அணி 37 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 176 ரன்களுக்கு சுருண்டது. இலங்கை தரப்பில் குசல் மெண்டிஸ் 42 ரன்களையும், துனித் வெல்லாலகே 45 ரன்களையும் சேர்த்ததைத் தவிர, மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இங்கிலாந்து அணியின் வில் ஜாக்ஸ் 22 ரன்கள் மட்டுமே கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 89 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று, 3 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது. இப்போட்டியில் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட வில் ஜாக்ஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

இப்போட்டியில் இங்கிலாந்து வீரர் ஜோ ரூட் சில சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார். அதன்படி, இலங்கைக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 44 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம் ஜோ ரூட் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தனது 23 ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்தார். இதன் மூலம் அதிவேகமாக 23 ஆயிரம் சர்வதேச ரன்களைக் கடந்த வீரர்கள் பட்டியலில் இந்திய ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரைப் பின்னுக்குத் தள்ளி, இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

அதிவேகமாக 23 ஆயிரம் ரன்களை எட்டியவர்கள்

  • விராட் கோலி - 490 இன்னிங்ஸ்கள்
  • ஜோ ரூட் - 521 இன்னிங்ஸ்கள்
  • சச்சின் டெண்டுல்கர் - 522 இன்னிங்ஸ்கள்
  • ரிக்கி பாண்டிங் - 544 இன்னிங்ஸ்கள்
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முன்னதாக சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது 522ஆவது இன்னிங்ஸில் 23,000 ரன்களை எட்டியிருந்த நிலையில், ஜோ ரூட் வெறும் 521 இன்னிங்ஸ்களிலேயே இந்த இலக்கை எட்டி புதிய சாதனை படைத்துள்ளார். அதேசமயம் இந்தப் பட்டியலில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி 490 இன்னிங்ஸ்களில் 23 ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்து முதலிடத்தில் உள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

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JOE ROOT SURPASSES SACHIN TENDULKAR
சச்சின் சாதனையை முறியடித்த ஜோ ரூட்
சச்சின் டெண்டுல்கர் சாதனைகள்
ஜோ ரூட் சாதனைகள்
ENGLAND VS SRI LANKA

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