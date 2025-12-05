'எங்கள் கண்களை காப்பாற்றி விட்டீர்கள்' - சதமடித்த ஜோ ரூட்டிற்கு மேத்யூ ஹைடன் மகள் வாழ்த்து!
பிரிஸ்பேன் டெஸ்ட் போட்டியில் ஜோ ரூட் சதமடித்ததை தொடர்ந்து, தனது மானத்தை காப்பற்றியதற்காக மேத்யூ ஹைடன் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 5, 2025 at 12:07 PM IST
ஹைதராபாத்: பிரிஸ்பேன் டெஸ்ட் போட்டியில் ஜோ ரூட் சதம் அடித்ததை தொடர்ந்து, "நன்றி ஜோ ரூட், எங்கள் கண்களை காப்பாற்றி விட்டீர்கள்" என்று மேத்யூ ஹைடனின் மகள் கிரேஸ் ஹைடன் பதிவிட்டுள்ள இன்ஸ்டா பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
இங்கிலாந்து - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான ஆஷஸ் தொடரின் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி பிரிஸ்பேனில் நேற்று (டிச. 4) தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி ஜோ ரூட்டின் அபாரமான சதத்தின் மூலம் முதல் இன்னிங்ஸில் 336 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது.
இதில் அதிகபட்சமாக இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஜோ ரூட் 15 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 138 ரன்களையும், ஜாக் கிரௌலி 76 ரன்களையும் சேர்த்தனர். ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டார்க் 6 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதனையடுத்து ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடர்ந்து வருகிறது.
I'll walk nude around the MCG if he (Joe Root) doesn't make a hundred this summer (Ashes down under).— NightWatchMad 🏏 (@NightWatchMad) September 12, 2025
- Matthew Hayden (All Over Bar The Cricket Podcast)#Ashes2025 #AUSvENG pic.twitter.com/uEdH7B63Pf
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்து வரும் இங்கிலாந்து வீரர் ஜோ ரூட் , ஆஸ்திரேலியவில் மட்டும் ஒரு சதத்தைக் கூட பதிவு செய்ய முடியாமல் தடுமாறி வந்தார். இந்நிலையில் தான் அவர் நேற்றைய தினம், ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் தனது முதல் சதத்தை விளாசி அசத்தியுள்ளார்.
முன்னதாக நடப்பு ஆஷஸ் தொடரில் ஜோ ரூட் சதம் அடிப்பார் என்றும், அவர் சதமடிக்க தவறினால் மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தை நிர்வாணமாக சுற்றி வருகிறேன் என்று அஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் வீரர் மேத்யூ ஹைடன் சவால் விட்டிருந்தார். அவரது கருத்து வைரலானதை தொடர்ந்து, ஹைடனின் மகள் கிரேஸ் ஹைடன், "தயவு செய்து இந்த முறை சதம் அடித்து விடுங்கள் ஜோ ரூட்" என்று இன்ஸ்டாகிராம் கமெண்டில் பதிவு செய்திருந்தார்.
🤳 (1) 𝗜𝗻𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲@HaydosTweets has something he'd like to say to Joe Root 😅 pic.twitter.com/0yPGk7JC5S— England Cricket (@englandcricket) December 4, 2025
இந்நிலையில், பிரிஸ்பேன் டெஸ்ட் போட்டியில் ஜோ ரூட் சதமடித்ததை தொடர்ந்து, தனது மானத்தை காப்பற்றியதற்காக மேத்யூ ஹைடன் வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தார். மேலும் அவர் வாழ்த்து கூறும் காணொளியை இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் தங்களுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தது.
அதேசமயம் மேத்யூ ஹைடனின் மகள் கிரேஸ் ஹைடன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில், "நன்றி ஜோ ரூட், எங்கள் கண்களை காப்பாற்றி விட்டீர்கள்" என தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் கிண்டலாக பதிவிட்டுள்ளார். இதனையடுத்து இந்த பதிவுகள் தற்சமயம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
Matthew Hayden’s daughter’s Instagram story on Joe Root’s hundred. 🤣 pic.twitter.com/OeCZLJk5N5— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 4, 2025
இதையும் படிங்க:
இங்கிலாந்து அணிக்காக இதுவரை 160 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஜோ ரூட், 40 சதங்கள், 66 அரைசதங்களை விளாசியதுடன் 51.46 என்ற சராசரியில் 13,689 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதன் மூலம் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்களை விளாசிய இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.