சிட்னி டெஸ்ட்: இங்கிலாந்து 384 ரன்களில் ஆல் அவுட்- ரிக்கி பாண்டிங் சாதனையை சமன் செய்து ஜோ ரூட் அசத்தல்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து அணி 384 ரன்களை சேர்த்து ஆல் அவுட்டாகியுள்ளது.

January 5, 2026

ஹைதராபாத்: சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக சதங்களை விளாசிய வீரர்கள் பட்டியலில் ரிக்கி பாண்டிங்கின் சாதனையை ஜோ ரூட் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி சிட்னி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணியில் ஜாக் கிரௌலி 16 ரன்களிலும், பென் டக்கெட் 27 ரன்களிலும், ஜேக்கப் பெத்தெல் 10 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ஜோ ரூட் மற்றும் ஹாரி ப்ரூக் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் அணியின் ஸ்கோரையும் மளமளவென உயர்த்தினர். இந்த போட்டியில் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஹாரி ப்ரூக் 6 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 84 ரன்களை சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸும் ரன்கள் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்தார்.

ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுமுனையில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஜோ ரூட் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 41ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். பின்னர் இந்த போட்டியில் ஜோ ரூட் 160 ரன்களை சேர்த்து ஆட்டமிழந்த நிலையில், அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களில் ஜேமி ஸ்மித் 46 ரன்களையும், வில் ஜேக்ஸ் 27 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.

இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 384 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் மைக்கேல் நேசர் 4 விக்கெட்டுகளையும், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஸ்காட் போலண்ட் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளனர். இதனையடுத்து ஆஸ்திரேலிய அணி தங்களின் முதல் இன்னிங்ஸை தொடரவுள்ளது.

இந்த போட்டியில் ஜோ ரூட் சதமடித்து அசத்தியதன் மூலம் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக சதங்களை விளாசிய வீரர்கள் பட்டியலில் ரிக்கி பாண்டிங்கின் சாதனையை சமன் செய்து அசத்தியுள்ளார். அந்த வகையில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரிக்கி பாண்டிங் 41 சதங்களை விளாசி மூன்றாம் இடத்தில் இருந்த நிலையில், தற்சமயம் ஜோ ரூட்டும் தனது 41ஆவது சதத்தை விளாசி அவரது சாதனையை சமன் செய்துள்ளார்.

சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக சதங்கள் விளாசிய வீரர்கள் பட்டியலில் இந்திய அணியின் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் 51 சதங்களை விளாசி முதலிடத்தில் உள்ளார். அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் தென்னாப்பிரிக்க ஜாம்பவான் ஜாக் காலிஸ் 45 சதங்களை விளாசி இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார். இதனால் இன்னும் சில ஆண்டுகளில் ஜோ ரூட் அவர்களுடைய சாதனைகளையும் முறியடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

