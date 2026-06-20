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டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் புதிய வரலாறு: 14 ஆயிரம் ரன்கள் கடந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் வரிசையில் இணைந்தார் ஜோ ரூட்!

இந்தியாவின் சச்சின் டெண்டுல்கருக்குப் பிறகு, சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 14,000 ரன்களைக் கடந்த உலகின் இரண்டாவது பேட்ஸ்மேன் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை இங்கிலாந்தின் ஜோ ரூட் படைத்துள்ளார்.

ஜோ ரூட்
ஜோ ரூட் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 8:54 PM IST

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ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து அணியின் பேட்டிங் ஜாம்பவான் ஜோ ரூட், டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 14,000 ரன்கள் என்ற இமாலய மைல்கல்லை எட்டி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.

இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி லண்டன் கென்னிங்டன் ஓவல் மைதானத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 391 ரன்கள் குவித்தது. அதனைத் தொடர்ந்து விளையாடிய இங்கிலாந்து அணி 291 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்ததால், நியூசிலாந்து அணி 100 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.

அதன்பின், 100 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் 362 ரன்களைச் சேர்த்து, இங்கிலாந்து அணிக்கு 462 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளது. பின்னர் கடினமான இலக்கை நோக்கி விளையாடி வரும் இங்கிலாந்து அணி, நியூசிலாந்தின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தற்போது வரையிலும் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 54 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து திணறி வருகிறது.

இந்நிலையில், இப்போட்டியின் மூலம் இங்கிலாந்து அணியின் பேட்டிங் ஜாம்பவான் ஜோ ரூட், டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 14,000 ரன்கள் என்ற இமாலய மைல்கல்லை எட்டி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக, இந்தியாவின் சச்சின் டெண்டுல்கருக்குப் பிறகு, சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 14,000 ரன்களைக் கடந்த முதல் இங்கிலாந்து வீரர் மற்றும் உலகின் இரண்டாவது பேட்ஸ்மேன் என்ற பெருமையை ஜோ ரூட் தன்வசப்படுத்தியுள்ளார்.

முன்னதாக கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு சச்சின் டெண்டுல்கர் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் முதல் நபராக 14 ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்த வரலாறு படைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேசமயம், டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிகக் குறைந்த போட்டிகளில் அதிவேகமாக 13,000 மற்றும் 14,000 ரன்களைக் கடந்த வீரர்கள் பட்டியலில் ஜோ ரூட் முதல் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள்

  • சச்சின் டெண்டுல்கர் (இந்தியா) – 15,921 ரன்கள்
  • ஜோ ரூட் (இங்கிலாந்து) – 14,000+ ரன்கள்
  • ரிக்கி பாண்டிங் (ஆஸ்திரேலியா) – 13,378 ரன்கள்
  • ஜாக் காலிஸ் (தென்னாப்பிரிக்கா) – 13,289 ரன்கள்
  • ராகுல் டிராவிட் (இந்தியா) – 13,288 ரன்கள்

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தற்போது 35 வயதைக் கடந்துள்ள ஜோ ரூட், இதுவரை 165 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 14 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரன்களைக் குவித்துள்ளார். மேலும், அவர் தற்போது இருக்கும் அசாத்திய ஃபார்ம் மற்றும் உடற்தகுதியைக் கருத்தில் கொண்டால், டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் சச்சின் டெண்டுல்கரின் 15,921 ரன்கள் என்ற உலக சாதனையை முறியடிப்பதற்கு மிக அதிக வாய்ப்புள்ள ஒரே வீரராக ஜோ ரூட் பார்க்கப்படுகிறார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

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