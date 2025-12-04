ETV Bharat / sports

ஆஸ்திரேலியாவில் முதல் சதத்தை விளாசிய ஜோ ரூட்! ரன் குவிப்பில் இங்கிலாந்து அணி!

பிரிஸ்பேனில் நடைபெற்று வரும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான பகலிரவு டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து வீரர் ஜோ ரூட் சதம் விளாசி அசத்தியுள்ளார்.

kஜோ ரூட்
kஜோ ரூட் (AP)
December 4, 2025

பிரிஸ்பேன்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான பகலிரவு டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 325 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி பகலிரவு ஆட்டமாக இன்று பிரிஸ்பேனில் உள்ள கபா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள இங்கிலாந்து அணி கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து ஆஸ்திரேலிய அணியை பந்துவீச அழைத்தார். இன்றைய போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியில் வில் ஜேக்ஸும், ஆஸ்திரேலிய அணியில் ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மைக்கேல் நேசர் ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

இதையடுத்து களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு ஜாக் கிரௌலி - பென் டக்கெட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் பென் டக்கெட் ரன்கள் ஏதுமின்றி முதல் ஓவரிலேயே விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஆலி போப்பும் ரன்கள் ஏதுமின்றி நடையைக் கட்டினார். இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து அணி 5 ரன்களில் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. பின்னர் ஜாக் கிரௌலியுடன் இணைந்த ஜோ ரூட் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்ததுடன் மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 117 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தனர். அதன்பின் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜாக் கிரௌலி 11 பவுண்டரிகளுடன் 76 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஹாரி ப்ரூக் 31 ரன்களிலும், கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் 19 ரன்களிலும், ஜேமி ஸ்மித் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர்.

ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுமுனையில் நங்கூரம் போல நின்ற ஜோ ரூட் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 40ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அத்துடன், ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் தன்னுடைய முதல் டெஸ்ட் சதத்தை விளாசி, தன் மீது எழுந்த விமர்சனங்களுக்கு பதிலடியைக் கொடுத்துள்ளார். ஏனெனில் ஆஸ்திரேலியாவில் இதற்கு முன் ஜோ ரூட் 15 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய நிலையில், அதில் எந்தவொரு போட்டியிலும் சதமடிக்கவில்லை என்பதால், அவர் மீது விமர்சனங்கள் எழுந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

மறுபக்கம் விளையாடிய வில் ஜேக்ஸ் 19 ரன்களுக்கும், கஸ் அட்கின்சன் 4 ரன்களுக்கும், பிரைடன் கார்ஸ் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதன்பின் ஜோ ரூட் -ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் இணை பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டு ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதன் மூலம் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 9 விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையில் 325 ரன்களைக் குவித்தது.

இதில் ஜோ ரூட் 135 ரன்களுடனும், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் 32 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் உள்ளனர். ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மிட்செல் ஸ்டார்க் 6 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். மேற்கொண்டு மைக்கேல் நேசர் மற்றும் ஸ்காட் போலண்ட் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றியுள்ளனர். இதையடுத்து கைவசம் ஒரு விக்கெட் உள்ள நிலையில் இங்கிலாந்து அணி நாளை இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.

