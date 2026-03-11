ரஞ்சி சாம்பியன்களை கொண்டாடிய ஜம்மு காஷ்மீர் கிரிக்கெட் சங்கம்: பரிசு மழையில் வீரர்கள்
ஜம்மு காஷ்மீர் அணியின் வலாற்று வெற்றியை தொடர்ந்து, அம்மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் நேற்று மாலை பிரம்மாண்ட பாராட்டு விழா மற்றும் இரவு விருந்து வழங்கி கௌரவித்தது.
Published : March 11, 2026 at 12:30 PM IST
ஜம்மு: ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஜம்மு காஷ்மீர் அணிக்கு அம்மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் ரூ.3 கோடி பரிசுத் தொகையை வழங்கியுள்ளது.
இந்தியாவின் பாரம்பரிய மிக்க உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடரான ரஞ்சி கோப்பையின் 2025-26ஆம் ஆண்டிற்கான சீசன் சமீபத்தில் நிறைவடைந்தது. ஹுப்ளியில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் 8 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற கர்நாடகா அணியை எதிர்த்து, முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய ஜம்மு காஷ்மீர் அணியானது பலப்பரீட்சை நடத்தியது.
போட்டியின் முடிவில் ஜம்மு காஷ்மீர் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் அதிக ரன்கள் சேர்த்ததன் காரணமாக வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் நடப்பு ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் ஜம்மு காஷ்மீர் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றும் சாதனை படைத்தது. ஏனெனில் ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றில் ஜம்மூ காஷ்மீர் அணி வெல்லும் முதல் சாம்பியன் பட்டம் இதுவாகும்.
இதையடுத்து ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஜம்மு காஷ்மீர் அணிக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகிறது. மேலும் கோப்பையை வென்ற ஜம்மு காஷ்மீர் அணிக்கு ரூ.2 கோடி பரிசுத்தொகை வழங்குவதாக அம்மாநில முதல் ஒமர் அப்துல்லாவும் அறிவித்திருந்தார். மேற்கொண்டு ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் விளையாடிய வீரர்களுக்கு அரசு வேலை வழங்குவதாகவும் அம்மாநில அரசு அறிவித்தது.
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐉𝐀𝐌𝐌𝐔 & 𝐊𝐀𝐒𝐇𝐌𝐈𝐑! 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 28, 2026
🎥 An outpouring of pure, unadulterated emotion as J&K conquer the summit to claim their first-ever #RanjiTrophy crown 🫡
Scorecard ▶️ https://t.co/G0ytZLEyNB@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/XRyia1coda
இந்நிலையில் ரஞ்சி கோப்பையை வென்ற ஜம்மு காஷ்மீர் அணி வீரர்களை பாராட்டும் வகையில் ஜம்மு காஷ்மீர் கிரிக்கெட் சங்கம் நேற்று மாலை ஜிஜிஎம் அறிவியல் கல்லூரி மைதானத்தில் வீரர்களுக்காக சிறப்பு இரவு விருந்து மற்றும் பாராட்டு விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது. இந்நிகழ்ச்சியில் இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (பி.சி.சி.ஐ) தலைவர் மிதுன் மன்ஹாஸ் கலந்து கொண்டார்.
அப்போது அவர், முதல் முறையாக ரஞ்சி கோப்பையை வென்று வரலாறு படைத்ததற்காக ஜம்மு காஷ்மீர் அணிக்கு ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கான காசோலையை வழங்கினார். அதேசமயம் அணியின் அற்புதமான செயல்பாட்டினை பாராட்டும் வகையில் ஜம்மு காஷ்மீர் கிரிக்கெட் சங்கமும் ரூ.3 கோடிக்கான காசோலையை வீரர்களுக்கு வழங்கி கௌரவித்துள்ளது.
மேற்கொண்டு கோப்பையை வென்ற அணியின் அனைத்து வீரர்களுக்கும் அவர்களின் வெற்றிக்கான பரிசுகளும், விருதுகளும் வழங்கப்பட்டன. மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஜம்மு காஷ்மீர் கிரிக்கெட் சங்கத்தில் நிர்வாகிகள், வீரர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் அணியின் பயிற்சி ஊழியர்களும் கலந்து கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.