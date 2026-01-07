இந்த பயணம் எனக்கு மட்டும் சொந்தமானதல்ல - ஓய்வை அறிவித்த ஜின்சன் ஜான்சன்
தடகள விளையாட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ள ஜின்சன் ஜான்சன், 1500 மீட்டர் ஓட்டப்போட்டியில் இலக்கை 3:35.24 விநாடிகளில் எட்டி தேசிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஹைதராபாத்: இந்தியாவின் நட்சத்திர தடகள வீரரும், ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்றவருமான ஜின்சன் ஜான்சன் தடகள விளையாட்டு போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவின் நட்சத்திர தடகள வீரராக அறியப்படுபவர் ஜின்சன் ஜான்சன். இவர் 800 மீட்டர் மற்றும் 1500 மீட்டர் ஓட்டங்களில் இந்தியா சார்பில் சர்வதேச அளவில் போட்டியிட்டுள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு ரியோவில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்றுள்ளார்.
இது தவிர கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு ஜகார்த்தாவில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் 1500 மீட்டர் பிரிவில் பங்கேற்ற அவர் தங்கப் பதக்கத்தையும், 800 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயத்தில் வெள்ளிப் பதக்கத்தையும் வென்று சாதனைப் படைத்திருந்தார். மேலும் 2023 ஆம் ஆண்டு ஹாங்சோவில் நடைபெற்ற 1500 மீட்டர் ஓட்டத்தில் வெண்கலப்பதக்கத்தையும் வென்றார்.
மேலும் அவர் 1500 மீட்டர் ஓட்டத்தை 3:35:24 விநாடிகளில் எட்டிய தேசிய சாதனையையும் வைத்துள்ளார். மேலும் இவர் 800 மீட்ட ஓட்டத்திலும் தேசிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார். மேலும் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு இவரது சாதனைகளை பாராட்டும் விதமாக, இந்திய அரசு தரப்பில் விளையாட்டு துறையில் சிறந்த விளங்குபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உயரிய விருதான அர்ஜுனா விருதும் வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டார்.
இந்த நிலையில் தான், தடகள விளையாட்டு போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக ஜின்சன் ஜான்சன் அறிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் தனது சமூக வலைதளப்பக்கத்தில், "ஒரு கனவுடன் கொல்கத்தாவில் தொடங்கிய என்னுடைய பயணம், 2023 ஹாங்சோ ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் பதக்க மேடை வரை சென்றது. சில பயணங்கள் மீட்டர்களிலும், விநாடிகளிலும் அளவிடப்படுகின்றன. ஆனால் சில பயணங்கள் கண்ணீர், தியாகங்கள், நம்பிக்கை மற்றும் உங்களுக்கு உதவிய மனிதர்களால் அளவிடப்படுகின்றன" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்து அந்த பதிவில், "இந்தப் பயணம் ஒருபோதும் எனக்கு மட்டும் சொந்தமானதல்ல. எனக்குப் பின்னால் அயராது உழைத்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். ஒவ்வொரு நாளும் என்னை ஊக்குவித்த என்னுடைய உங்களுக்கு நன்றிகள். நீங்கள் வலியை முன்னேற்றமாகவும், போராட்டத்தை வலிமையாகவும் மாற்றினீர்கள். நீங்கள் இல்லாமல், நான் இன்று இருக்கும் இடத்தில் இருந்திருக்க மாட்டேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார். இதனையடுத்து பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்தும் ஜான்சனுக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.