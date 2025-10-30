டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஒரு இன்னிங்ஸில் 10 விக்கெட்டுகள் - தனி இடத்தில் நீடிக்கும் ஜிம் லேக்கர்!
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஒரு இன்னிங்ஸில் 10 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்திய வீரர்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
ஒவ்வொரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே நடைபெறும் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கு என தனி ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது. அந்த வகையில் இந்தாண்டு ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இங்கிலாந்து அணி 5 போட்டிகளை கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த டெஸ்ட் தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 21ஆம் தேதி பெர்த் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
அதன் பின், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது போட்டி, பகலிரவு ஆட்டமாக டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பிரிஸ்பேனில் நடைபெறவுள்ளது. மூன்றாவது போட்டி டிசம்பர் 17 ஆம் தேதி அடிலெய்டிலும், நான்காவது போட்டி டிசம்பர் 26ஆம் தேதி மெல்போர்னிலும், கடைசி டெஸ்ட் போட்டி ஜனவரி 4 ஆம் தேதி சிட்னியிலும் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் கடந்த ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் சமனில் முடிவடைந்த நிலையில், இம்முறை எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
மேலும் இந்த தொடரில் பல்வேறு சாதனைகள் படைக்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் பல்வேறு சாதனைகளை படைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், ஒருசில சாதனைகள் அறிதாகவே நடந்துள்ளன. அதில் மிக முக்கியமான சாதனையானது, ஒரு இன்னிங்ஸில் 10 விக்கெட்டுகளையும் ஒரே பந்துவீச்சாளர் கைப்பற்றுவது தான். தற்போது வரையிலும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மூன்று வீரர்கள் மட்டுமே இந்த சாதனையைப் படைத்துள்ளனர். அவ்வாறு சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஒரு இன்னிங்ஸில் 10 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றிய வீரர்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
ஜிம் லேக்கர்
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு இன்னிங்ஸில் 10 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் வீரர் என்ற பெருமை இங்கிலாந்தின் ஜிம் லேக்கரையே சாரும். அவர் கடந்த 1956ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 53 ரன்களைக் கொடுத்து 10 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதில் கூடுதல் சிறப்பு யாதெனில் அந்த போட்டியில் அவர் மொத்தமாக இரண்டு இன்னிங்ஸிலும் சேர்த்து 90 ரன்களைக் கொடுத்து 19 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியது தான்.
லேக்கர் முதல் இன்னிங்ஸில் 37 ரன்களுக்கு 9 விக்கெட்டுகளையும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 53 ரன்களுக்கு 10 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஒரு போட்டியில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பந்து வீச்சாளர் என்று சாதனையையும் படைத்துள்ளார். இந்த சாதனையை தற்போது வரையிலும் எந்தவொரு வீரராலும் நெருங்கக்கூட முடியாத நிலை உள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இனி வரும் காலங்களிலும் இந்த சாதனையை யாரேனும் முறியடிப்பார்களா? என்பதும் சந்தேகம் தான்.
அனில் கும்ப்ளே
இந்த பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ள வீரர் இந்திய அணியின் முன்னாள் ஜான்பவான் அனில் கும்ப்ளே தான். கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் மூலம் கும்ப்ளே இந்த சாதனையை படைத்தார். அதன்படி இப்போட்டியில் அவர் 70 ரன்களைக் கொடுத்த 10 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் சர்வதேச டெஸ்டில் ஒரு இன்னிங்ஸில் 10 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இரண்டாவது வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்தார்.
இதுதவிர சர்வதேச டெஸ்டில் ஒரு இன்னிங்ஸில் 10 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையும் அனில் கும்ப்ளேவையேச் சாரும். இந்திய அணிக்காக 132 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அனில் கும்ப்ளே, 619 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார். இதன் மூலம் சர்வதேச டெஸ் கிரிக்கெட்டில் 600 விக்கெட்டுகளுக்கு மேல் கைப்பற்றிய ஒரே இந்திய வீரர் என்ற சாதனையும், அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இந்திய வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அஜாஸ் படேல்
இந்த பட்டியலில் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடிக்கும் வீரர் நியூசிலாந்தின் அஜாஸ் படேல். இவர் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு மும்பை வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் 10 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றிய மூன்றாவது வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்தார்.
சமகால கிரிக்கெட்டில் இந்த சாதனையை படைத்திருக்கும் கடைசி வீரரும் அஜாஸ் படேல் தான். அதன்பின் கிட்டத்தட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட டெஸ்ட் போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையிலும், இதுவரை எந்தவொரு வீரரும் இந்த சாதனையைப் படைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மறுபக்கம் ஒரு இன்னிங்ஸில் 10 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி வரலாற்றில் இடம் பிடித்த அஜாஸ் படேலுக்கு, அடுத்த போட்டிக்கான பிளேயிங் லெவனில் இடம் கிடைக்கவில்லை என்பது கூடுதல் தகவல்.