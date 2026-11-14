லாலிகா ஹைப்பர்மோஷன் சோகம்: எதிரணி வீரர் பலியான சம்பவத்தில் கோல்கீப்பர் ஒவோனோவுக்கு அதிரடித் தடை!
விபத்து நடந்த போது 2-2 என்ற கணக்கில் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்ட அந்தப் போட்டி மீண்டும் நடத்தப்படாது என்றும், தற்போதைய 2-2 என்ற கோல் கணக்கே இறுதி முடிவாக அறிவிக்கப்படுவதாகவும் ஸ்பெயின் கால்பந்து கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 14, 2026 at 1:46 PM IST
ஹைதராபாத்: போட்டியின் போது மைதானத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கர மோதலில் எதிரணி வீரர் மரணமடைந்த சம்பவத்தை அடுத்து, எஃப்சி அண்டோரா அணியின் கோல்கீப்பர் ஜேசஸ் ஒவோனோவுக்கு 12 போட்டிகளில் விளையாடத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்பெயின் நாட்டின் இரண்டாம் நிலை கால்பந்து தொடரான லாலிகா ஹைப்பர்மோஷன் கால்பந்து தொடரில், கடந்த நவம்பர் 2 அன்று நடைபெற்ற எஃப்சி அண்டோரா மற்றும் டெனெரிஃப் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியின் போது பெரும் சோகச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது. அந்த போட்டியின் இறுதிக் கட்டத்தில் பந்தைத் தடுப்பதற்காக ஓடிவந்த எஃப்சி அண்டோரா அணியின் கோல்கீப்பர் ஒவோனோ, டெனெரிஃப் அணியின் ஜேசஸ் டி மிகுவல் மீது பலமாக மோதினார்.
இந்த மோதலில் படுகாயமடைந்த டி மிகுவல் உடனடியாக மைதானத்தில் இருந்து மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டுத் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார். எனினும், சிகிச்சை பலனின்றி அதற்கு அடுத்த நாள் (நவம்பர் 3) அவர் உயிரிழந்தார். இந்த மோதலின் போது நடுவரால் ஒவோனோவுக்கு நேரடியாக சிவப்பு அட்டை காட்டப்பட்டு அவர் மைதானத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.
🇪🇸 Tenerife striker Jesús de Miguel Alameda has died after a collision with FC Andorra's goalkeeper Jesús Owono. He was rushed to hospital by medical staff, where he suffered a cardiac arrest before passing away this morning. https://t.co/n3xbNF9bvC— Europa.com (@europa) November 3, 2026
மேற்கொண்டு இச்சம்பவம் குறித்து ஸ்பெயின் கால்பந்து கூட்டமைப்பின் ஒழுங்குமுறைக் குழு விசாரணையும் மேற்கொண்டிருந்தது. அந்த விசாரணையின் முடிவில், போட்டி நடுவர்களின் அறிக்கையின் படி எஃப்சி அண்டோரா அணியின் கோல்கீப்பர் ஜேசஸ் ஒவோனோவுக்கு 12 போட்டிகளில் விளையாடத் தடைவிதிப்பதாக ஸ்பெயின் கால்பந்து கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது.
இதற்கிடையில், இந்த விபத்து நடந்த போது 2-2 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் இருந்ததால் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்ட அந்தப் போட்டி மீண்டும் நடத்தப்பட மாட்டாது என்றும் கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது. வீரர்கள் மீண்டும் மைதானத்திற்குத் திரும்பி அந்த சோகமான தருணத்தை நினைவுகூர்வதைத் தவிர்க்கும் விதமாக, இந்தப் போட்டி 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் டிராவில் முடிவடைந்ததாகவும் கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது.
🚨🚨| OFFICIAL: Jesús Owono receives a 12-MATCH BAN, the maximum punishment allowed under the regulations, following his tragic collision with Jesús de Miguel. 🟥 https://t.co/yAovmlEGSq— Kalshi FC (@KalshiFC) November 13, 2026
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இந்நிலையில், கினியா நாட்டைச் சேர்ந்த சர்வதேச கோல்கீப்பரான ஜேசஸ் ஒவோனோ, இந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு தனது கால்பந்து வாழ்க்கையைத் தொடருவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இது குறித்து பேசிய ஒவோனோ, "என் வாழ்நாளின் மிகக் கடினமான நாட்களை நான் கடந்து வருகிறேன். டி மிகுவலின் மரணம் எனக்கு அளவிட முடியாத மனவேதனையைத் தந்துள்ளது" என்று தெரிவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.