ஜெமிமா அதிரடியில் இலங்கையை பந்தாடியது இந்தியா; ஸ்மிருதி மந்தனா வரலாற்று சாதனை

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 4 ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்த முதல் இந்திய வீராங்கனை மற்றும் உலகளவில் இரண்டாவது வீராங்கனை என்ற சாதனைகளை ஸ்மிருதி மந்தனா படைத்துள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 22, 2025 at 10:00 AM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: இலங்கை மகளிர் அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இலங்கை மகளிர் அணி தற்சமயம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் விசாகப்பட்டினத்தில் நேற்று நடைபெற்ற முதல் டி20 போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய இலங்கை அணிக்கு சமாரி அத்தபத்து - விஷ்மி குணரத்னே இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் அத்தபத்து 15 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய ஹாசினி பெரேராவும் 20 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். பின்னர் நிதானமாக விளையாடி வந்த விஷ்மி குணரத்னே 39 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய இலங்கை மகளிர் அணி வீராங்கனைகளால் இந்திய அணியின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் ரன்களைச் சேர்க்க தவறினர்.

இதன் காரணமாக இலங்கை மகளிர் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 121 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இந்திய மகளிர் அணி தரப்பில் கிராந்தி கௌட், தீப்தி சர்மா, ஸ்ரீ சாரணி ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர். பின்னர் எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணிக்கு ஸ்மிருதி மந்தனா - ஷஃபாலி வர்மா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர்.

இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஷஃபாலி வர்மா 9 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் ஸ்மிருதி மந்தனாவும் 25 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் இணைந்த ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் மற்றும் கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் சிறப்பாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இந்த ஆட்டத்தில் அதிரடியாக விளையாடிய ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார்.

மேலும் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ரோட்ரிக்ஸ் 10 பவுண்டரிகளுடன் 69 ரன்களையும், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 15 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 14.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார்.

ஸ்மிருதி மந்தனா சாதனை

இப்போட்டியில் ஸ்மிருதி மந்தனா 25 ரன்களை எடுத்ததன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது 4000 ரன்களை பூர்த்தி செய்தார். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 4ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்த முதல் இந்திய வீராங்கனை மற்றும் உலகளவில் இரண்டாவது வீராங்கனை என்ற சாதனைகளை அவர் படைத்துள்ளார். முன்னதாக நியூசிலாந்தின் சூஸி பேட்ஸ் மட்டுமே இந்த மைல் கல்லை எட்டினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் (மகளிர்)

  • 4716 - சுஸி பேட்ஸ்
  • 4007* - ஸ்மிருதி மந்தனா
  • 3669 - ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்
  • 3473 - சாமரி அத்தபத்து
  • 3431 - சோஃபி டிவைன்

இந்திய அணிக்காக கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ஸ்மிருதி மந்தனா இதுநாள் வரையிலும் 154 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். அதில் அவர் ஒரு சதம், 31 அரைசதங்கள் என 4,007 ரன்களைக் குவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

