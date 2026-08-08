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தி ஹண்ட்ரட் தொடரிலிருந்து விலகிய ஜெமிமா: ஆசியக் கோப்பையில் விளையாடுவதிலும் சந்தேகம்!

ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தொடரிலிருந்து விலகியதை அடுத்து, இந்த மாத இறுதியில் தொடங்கவுள்ள மகளிர் டி20 ஆசியக் கோப்பை தொடரில் அவர் விளையாடுவதிலும் தற்போது பெரும் சிக்கல் எழுந்துள்ளது.

ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ்
ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 7:35 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி வீராங்கனை ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், காயம் காரணமாக இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் தி ஹண்ட்ரட் கிரிக்கெட் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார்.

இந்திய அணியின் அதிரடி வீராங்கனை ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் தி ஹண்ட்ரட் கிரிக்கெட் தொடரில் சதர்ன் பிரேவ் அணிக்காக விளையாடி வந்தார். இந்த சீசனில் அந்த அணிக்காக 6 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடிய அவர், 35.75 என்ற சராசரியுடன் 143 ரன்கள் குவித்து, அணியின் முக்கிய ரன் குவிப்பாளராகத் திகழ்ந்தார். இதில் இரண்டு முறை ஆட்டநாயகி விருதையும் வென்றார்.

இந்நிலையில், கடந்த போட்டியின் போது ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் தசைப்பிடிப்பால் அவதிப்பட்டார். அவரது காயம் தீவிரமடைந்ததைத் தொடர்ந்து, தி ஹண்ட்ரட் கிரிக்கெட் தொடரின் எஞ்சியுள்ள போட்டிகளில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார். ரோட்ரிக்ஸ் விலகியதை அடுத்து, அவருக்கு மாற்றாக ஆஸ்திரேலிய ஆல்-ரவுண்டர் சார்லி நாட் சதர்ன் பிரேவ் அணியில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்

புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருக்கும் சதர்ன் பிரேவ் அணிக்கு, இறுதிப்போட்டி நெருங்கும் வேளையில் ஜெமிமாவின் விலகல் மிகப்பெரிய பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது. மறுபக்கம், ஜெமிமாவின் இந்த திடீர் காயம் பிசிசிஐ மற்றும் ரசிகர்களுக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏனெனில், ஆகஸ்ட் 28 அன்று மகளிர் டி20 ஆசியக் கோப்பை தொடர் தொடங்கவுள்ளது. இந்திய அணி தனது முதல் லீக் போட்டியில் ஆகஸ்ட் 30 அன்று தாய்லாந்தை எதிர்கொள்கிறது.

இந்திய அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங்கில் தூணாக விளங்கும் ஜெமிமா, ஆசியக் கோப்பை தொடங்குவதற்குள் முழு உடற்தகுதியை எட்டுவாரா? என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. ஒருவேளை ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் மகளிர் ஆசியக் கோப்பை தொடரிலிருந்து விலகும் பட்சத்தில், அவருக்கு மாற்றாக யார் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்படுவார்? என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், இதுவரை இந்திய அணிக்காக அனைத்து வடிவ கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் விளையாடித் தனது அசாத்திய திறமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார. குறிப்பாக, 2025 மகளிர் உலகக்கோப்பை தொடரில் அவரது சிறப்பான ஆட்டத்தின் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி முதல் முறையாக கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

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இதுதவிர, இந்திய அணியின் மிடில் ஆர்டர் நம்பிக்கை நட்சத்திரமான ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், இதுவரை 131 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 16 அரைசதங்களுடன் 2,824 ரன்கள் குவித்துள்ளார். அதேபோல், 62 ஒருநாள் போட்டிகளில் 3 சதங்கள் மற்றும் 8 அரைசதங்களுடன் 1,810 ரன்களையும், 5 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 4 அரைசதங்களுடன் 339 ரன்களையும் விளாசி இந்திய அணியின் முதன்மை ரன் குவிப்பாளராகத் திகழ்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

JEMIMAH RODRIGUES
WOMENS ASIA CUP 2026
THE HUNDRED
ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ்
JEMIMAH RODRIGUES RULED OUT

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