மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2026: டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் கேப்டனானார் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ்

கடந்த சீசன்களில் எங்களுடன் பயணித்த வீராங்கனைகளை தவறவிட்டாலும், புதிய அணி வீராங்கனைகளுடன் புதிய நினைவுகளை உருவாக்க ஆவலுடன் இருக்கிறேன் என்று டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் கூறியுள்ளார்.

ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடருக்கான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் புதிய கேப்டனாக இந்திய வீராங்கனை ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் மகளிர் கிரிக்கெட்டை ஊக்குவிக்கும் முனைப்பில் மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரானது நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை இதில் 3 சீசன்கள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இரண்டு முறையும், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி ஒரு முறையும் கோப்பையை வென்று சதனை படைத்துள்ளனர். இதனையடுத்து இத்தொடரின் நான்காவது சீசன் ஜனவரி 9ஆம் தேதி முதல் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது.

மேலும் இந்த தொடருக்கான வீராங்கனைகள் மெகா ஏலமும் சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், ஒவ்வொரு அணியும் இத்தொடருக்காக தீவிர தயாரிப்புகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியும் தங்கள் வேலைகளைத் தொடங்கியுள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக, எதிர்வரும் மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடருக்கான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் புதிய கேப்டனாக இந்திய வீராங்கனை ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

முன்னதாக டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த ஆஸ்திரேலிய வீராங்கனை மெக் லெனிங்கை அந்த அணி ஏலத்திற்கு முன்னதாக விடுவித்தது. அதேசமயம் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸை ரூ.2.2 கோடிக்கு டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி தக்கவைத்த நிலையில், தற்சமயம் அவரை அணியின் புதிய கேப்டனாகவும் நியமித்துள்ளது.

டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்காக இதுவரை 27 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், 139.66 என்ற ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுடன் 507 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதில் மூன்று அரை சதங்களும் அடங்கும். மேலும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் முதல் சீசனில் இருந்தே அணியின் அங்கமாக உள்ள ஜொமிமா, கடந்த மூன்று சீசன்களிலும் அவர் அணியின் துணைக் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில், டெல்லி அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டது குறித்து பேசிய ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், "டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டது எனக்குக் கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவம். இந்த அணியை வழிநடத்த என் மீது நம்பிக்கை வைத்த உரிமையாளர்களுக்கும், துணைப் பணியாளர்களுக்கும் நான் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உலகக் கோப்பையை வென்றது, தற்போது டெல்லி அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டிருப்பது என இது எனக்கும் என் குடும்பத்திற்கும் உண்மையிலேயே ஒரு கனவு ஆண்டாக அமைந்துள்ளது.

கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் நான் நிறைய கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன், மேலும் எனது சிறந்த தருணங்களில் சிலவற்றை டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். இந்த அணி என் குடும்பம் போன்றது. கடந்த சீசன்களில் எங்களுடன் பயணித்த வீரர்களை நான் தவறவிட்டாலும், பழக்கமான முகங்கள் மற்றும் புதிய அணி வீரர்களுடன் புதிய நினைவுகளை உருவாக்க நான் ஆவலுடன் இருக்கிறேன். தற்போது எங்களிடம் ஒரு வலுவான அணி உள்ளது. இது ஒரு மிகவும் வெற்றிகரமான சீசனாக அமையும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்" என்று கூறியுள்ளார்.

எதிவரும் மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி தங்களின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் பலம் வாய்ந்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி ஜனவரி 10ஆம் தேதி நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய். பாட்டீல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

